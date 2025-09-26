Keresés

Orbán Viktor: A németek és a magyarok közös büszkesége az új beruházás + videó

2025. szeptember 26., péntek 12:00 | HírTV
Debrecen autógyártás magyar gazdaság Orbán Viktor BMW debreceni gyára

A kormányfő emlékeztetett, hogy hét éve jelentette be a kormány, hogy a BMW gyárat épít Debrecenben. Azt is mondta, hogy a BMW-gyár 3 ezer magas hozzáadott értkékű munkahelyet hozz létre Hajdú-Bihar vármegyében, a helyi iskolákkal együttműködve a BMW képzési centrumot is létrehozott.

  • Orbán Viktor: A németek és a magyarok közös büszkesége az új beruházás + videó

Fantasztikus és lenyűgöző a méret, fantasztikus és lenyűgöző a minőség – jelentette ki kormányfő.

Orbán Viktor kifejtette, hogy amikor 1998-ban megállapodott Helmut Kohllal a Magyarország és Németország közötti együttműködésről, azt vizionálták, hogy a két ország gazdasági együttműködésére büszkék lehetünk. 

Emlékeztetett, hogy hét éve jelentette be a kormány, hogy a BMW gyárat épít Debrecenben.  Azt is mondta, hogy a BMW-gyár 3 ezer magas hozzáadott értkékű munkahelyet hozz létre Hajdú-Bihar vármegyében, a helyi iskolákkal együttműködve a BMW képzési centrumot is létrehozott. 

A gyár szomszédságában létrejött egy logisztikai központ, illetve egy üzleti szolgáltató központ is épül a városban. Konzervatív becsléssel is 1000 milliárd forint feletti összeg érkezett ide Hajdú-Biharba – közölte a miniszterelnök.

Orbán Viktor azt is mondta, hogy Németország és Magyarország is komoly kihívások előtt áll, hogy választ adjon a vámpolitika és a gazdaság kérdéseire,  hogy talpon tartsa saját országainak cégeit. Azt is mondta, hogy nem bezárkozni kell, hanem összekapcsolódni, nem túlszabályozni kell, hanem rugalmasnak kell maradni. A cégeknek nem parancsolni kell, hanem össze kell velük dolgozni.

Forrás: Világgazdaság

Fotó: képernyőfotó

