Orbán Viktor: Véglegesen biztonságba került Magyarország energiaellátása



Putyin: Magyarország fontos partner számunkra

Majdnem öt órán keresztül tárgyaltunk - mondta Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök szerint új tervekről is beszéltek, és regionális kérdésekről is egyeztettek.Magyarország fontos partner számunkra.

Mostanra 5,5 milliárd dollárra nőtt az árucsere, eredményes az orosz-magyar kormánybizottság is - mondta az orosz elnök.

2036-ig biztosított a gázellátás

Az orosz gázszállítás 2036-ig biztosított Magyarország számára a piaci ár alatt - mondta Putyin. Magyarország megbízható partner a gáztranzit ügyében - tette hozzá. A Mol szerepet vállal az orosz kőolaj kitermelésben több mezőn, és bitumen-előállító üzemet is épít. A Roszatom két nukleáris blokkot épít Magyarországon - mondta az orosz elnök. Szóba került vasúti kocsik gyártása Egyiptomba, és további 700 kocsit gyártanak majd le.

Köszönet a magyar félnek

Magyarország elsőként ismerte a Szputnyik-vakcinát és tervben van annak Magyarországon való előállítása - mondta az orosz elnök. Az egészségügyi területen a Richter Gedeon is együttműködik több orosz céggel. 2024-ig érvényes a magyar-orosz kulturális együttműködési program - mondta Putyin. Magyarország támogatta a 2030-as oroszországi expót, és ezért köszönetet mondott az orosz elnök.

Az orosz aggályokat figyelmen kívül hagyta Washington

Putyin bízik benne, hogy Moszkva megrendezheti a világkiállítást 2030-ban. Az ukrán konfliktusról azt mondta az orosz elnök, hogy az emberi jogok és a nemzeti kisebbségek jogait sok esetben megsértik. A garanciaigényekről azt mondta, hogy az orosz aggályokat figyelmen kívül hagyta az USA. Putyin elmondta a korábban ismertetett három követelését, amit elutasított Washington. Senki nem erősítheti a biztonságát más országok biztonságának a rovására - tette hozzá.

Orbán Viktor: Ez egy békemisszió volt

Életemben nem ültem még ilyen hosszú asztalnál, de kárpótolt a tárgyalás hossza és mélysége. A mostani volt a 12. alkalom, hogy találkoztunk - mondta Orbán Viktor. A mostani volt a legfontosabb, mert ez egy békemisszió volt.Az EU egységes, és nincs olyan vezető, aki konfliktust akarna Oroszországgal, és ez különösen igaz a közép-európaiakra - mondta a kormányfő.Amikor konfliktus volt kelet és nyugat között, akkor Közép-Európa rosszul járt.

A feszültséget csökkenteni kell, hogy ne térjen vissza a hidegháború - tette hozzá.

Egymilliárd köbméterrel nőhet a gáz mennyisége

A magyar modellt ajánljuk a konfliktuskezelésben, miszerint a NATO és az EU tagjai vagyunk, de megadjuk a tiszteletet Oroszországnak - mondta Orbán Viktor. A magyar-orosz együttműködés legjobb éve volt 2021, 900 ezer embert sikerült beoltani orosz vakcinával, és meghosszabbodott a magyar-orosz gázszerződés - mondta a kormányfő. Érdemi tárgyalást lehet folytatni arról, hogy egymilliárd köbméterrel nőhet a gázszerződés keretében szállított éves gáz mennyisége - mondta a magyar kormányfő. Bízik benne, hogy hamarosan Szputnyik-vakcinát lehet gyártani Magyarországon.

Klímasemlegesség 2030-ra

Orbán Viktor közölte, hogy hamarosan megindulhat a létesítési szakasz a paksi bővítésben, és a magyar villanyáram-termelés klímasemleges lehet 2030-ra. A magyar kormányfő ígéretet kapott arra, hogy több utasszállító gép érkezzen Budapestre. Orbán kiegyensúlyozottnak, pozitívnak és konstruktívnak nevezte a kapcsolatokat.

Putyin: Ez nem jelent gondot Oroszországnak

Putyin kérdésre azt mondta, hogy a gázszállítást és atomenergiát érintő kérdéseket megtárgyalták. Minden magyar felvetésre pozitív válasz érkezett - tette hozzá.AZ EGYMILLIÁRD KÖBMÉTERES PLUSZ SZÁLLÍTÁS NEM JELENT GONDOT OROSZORSZÁGNAK - mondta az orosz elnök. Az európai partnereknek lesznek problémai, de Magyarországnak nem, április elején lehet megoldás. Putyin ismertetése szerint a Budapestet elkerülő vasútfejlesztésben is részt vehet az orosz fél.

Orbán Viktor: Véglegesen biztonságba került Magyarország energiaellátása

A gáz és áram ára a háztartásokban a háromszorosára nőtt Nyugat-Európában, míg Magyarországon nem. Ha van orosz gáz, akkor van rezsicsökkentés, ha nincs orosz gáz, akkor nincs rezsicsökkentés - mondta Orbán Viktor. A mai megállapodással véglegesen biztonságba került Magyarország energiaellátása.

Hamarosan alkalmazni fogják itthon a Szputnyik Lightot

Putyin kérdésre azt mondta, hogy Magyarország volt az első uniós ország, amely megvette a Szputnyik V-t, és most a Szputnyik Lightról vannak tárgyalások. Orbán a Szputnyik Ligthról azt mondta, hogy hat vizsgálat sikeres volt Magyarországon, és most zajlik a hetedik, ha az sikeres lesz, akkor alkalmazni fogják itthon.Helyes, ha a Szputnyik Light vakcinát is alkalmazni fogják Magyarországon.

Oroszország jól viselte a szankciókat

Orbán Viktor kérdésre azt mondta, hogy az orosz gazdaság az elmúlt évek szankcióit jól viselte, ezért Oroszország az új lehetőségek hazája. A szankciós politika Magyarország számára nagyobb kárt okozott, mint Oroszországnak - tette hozzá. Piacot vesztett hazánk - mondta a kormányfő.A szankciós politika kudarcra ítélt eszköz.

Orbán Viktor: Ez egy óriási lehetőség

A záhonyi átrakodópontról azt mondta, hogy ez egy óriási lehetőség, és egy orosz-magyar szállítmányozási cég használhatja ki a lehetőségeket - mondta Orbán. Ez nagyságrendekkel növeli meg a magyar gazdaság teljesítményét - tette hozzá. Putyin mindezzel kapcsolatban azt mondta, hogy a logisztika terén jó lehetőségek vannak.

Orbán bízik benne, hogy a biztonsági tárgyalások sikeresek lesznek

Orbán Viktor kérdésre azt mondta, a helyzet komoly, a különbségek jelentőse. Oroszország igényeit az egész világ ismeri, de az orosz biztonsági igények és a NATO álláspontja messze van egymástól. A távolság nem áthidalhatatlan - tette hozzá. Bízik benne, hogy a tárgyalások sikeresek lesznek a következő napokban. Putyin szerint a NATO korábban azt ígérte nem fog keletre menni, de mást cselekedtek. Az orosz elnök szerint az USA csapásmérő eszközöket telepít keletre, míg most Ukrajnát a NATO-ba akarják felvenni.Ukrajna lefektette, hogy katonai úton akarja visszaszerezni a Krímet, és mi lesz akkor, ha NATO tagország lesz Ukrajna? Ekkor a NATO-val fogunk harcolni, valaki gondolt erre?

Putyin: Minden szereplő érdekét figyelembe kell venni

Putyin szerint elsősorban Oroszország ellen irányulnak a különféle lépések, és Ukrajna csak eszköz. Az orosz elnök szerint ha megnézzük a sokoldalú kérdéseket, akkor a helyzet negatív kifejletét csak úgy lehet elkerülni, ha minden szereplő érdekét figyelembe vesszük. Ukrajna a mi biztonságunkat aláássa - tette hozzá.Bízik benne, hogy sikerül elérni ezt a helyzetet.

Origo/Hír TV