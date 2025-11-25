Keresés

Gazdaság

Orbán Viktor: Ma reggel Zalaegerszeg is lép egy nagyot előre

2025. november 25., kedd 07:44 | Origo
Zalaegerszeg magyar gazdaság Flextronics Orbán Viktor

A Flextronics új zalaegerszegi üzeme 35 milliárd forintból épült fel. Orbán Viktor kiemelte a kormány munkahelyeket teremt, miközben Brüsszel háborús terveket sző.

A cikk az Origo honlapján érhető el.

Orbán Viktor reggel Zalaegerszegre utazik, ahol átadják a Flextronics új gyárát. A beruházás 35 milliárd forintból valósult meg, és 210 új munkahelyet hoz létre. A miniszterelnök szerint ez újabb bizonyíték arra, hogy a kormány „munkahelyeket teremt, nem háborús terveket gyárt”. A kormányfő bejegyzésében azt írta: miközben Brüsszel háborús irányba tolja Európát, Magyarország a gazdasági növekedésre és a munkaalapú modellre koncentrál. A Flextronics gyárban fejlesztőmérnökök és kutatók is dolgoznak majd. Orbán Viktor szerint a beruházás jól mutatja, hogy a vállalkozásbarát környezet „Békéscsabától Nyíregyházán át Zalaegerszegig” hoz új befektetéseket. Úgy fogalmazott: a kormány tartja a vállalásait, emeli a nyugdíjakat, bevezeti a 14. havi nyugdíjat, és életre szóló adómentességet ad a két- és háromgyermekes édesanyáknak. Orbán Viktor szerint Brüsszel és a hazai ellenzék rendre támadja a magyar gazdaságpolitikát. A kormányfő így fogalmazott: szerintük a bankadó túl magas, a nyugdíjrendszer túl bőkezű, az szja pedig túl alacsony. A miniszterelnök szerint azonban a kabinet minden intézkedésének egyetlen célja van: hogy „a magyar emberek jól, egyre jobban éljenek”, legyenek fiatalok vagy idősek, családosok vagy egyedülállók.

A most átadott gyár Orbán Viktor szerint bizonyítja, hogy a munkaalapú modell továbbra is működik, és újabb térségeket von be a fejlesztési láncba. A kormányfő úgy fogalmazott: „ma reggel Zalaegerszeg is lép egy nagyot előre”. 

Fotó: Facebook

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

