Orbán Viktor: föl kell szabadítani az európai gyáripart

Elkezdte az új Q3-as modell gyártását az Audi győri gyára, ennek alkalmából Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott, melyben felidézte, hogy a rendszerváltás hajnalán egyáltalán nem volt egyértelmű, hogy hazánk képes lesz bekapcsolódni a nyugati piacgazdaságba, és azt is lehetett tudni, hogy mindez nem megy külföldi tőke és külföldi szakemberek nélkül.

Az Audi volt az első

A kormányfő szerint az Audi volt a nyugati autógyártók közül az első, amely meglátta Magyarországon a lehetőségeket, és, mint mondta, az első az élet szinte minden területén a legemlékezetesebb.

Ezért szerinte az Audi számunkra nemcsak autógyár, nemcsak gazdasági kérdés, de szívügy is.

A miniszterelnök méltatta a gyárban dolgozó munkásokat és mérnököket is, mert szerinte minden külföldi befektetőkkel folytatott beszélgetésen felmerül, hogy az ő elkötelezettségük milyen fontos szerepet játszik abban, hogy az Audi a gyár megtartása és bővítése mellett döntött hazánkban.

Orbán Viktor elmondta azt is, hogy az Audi győri gyára 11 ezer embernek ad munkát, ám ez a beszállítókkal együtt az 50 ezret is eléri, míg a teljes magyarországi autóipar mintegy 160 ezer magyar család megélhetésében játszik fontos szerepet.

Óriási versenyben kell helytállnia az Audi győri gyárának is

A kormányfő arról is beszélt, hogy milyen kihívások előtt áll az európai és a magyar autóipar, a Volkswagen és az Audi is. Mint mondta sokáig a saját szakmáját, a politikát tartotta a leginkább versenyorientált hivatásnak, hiszen négyévente meg kell mérettetnie magát, nincs ez alól kibúvó. Azonban az autóipari vezetőkkel beszélgetve és a helyzetet nézve egyre inkább úgy gondolja, hogy a leginkább versenyző szakma az autógyártás. Bár a verseny szép dolog, rendkívül kockázatos is, mert nemcsak megnyerni, de elveszteni is lehet.

Ezért a miniszterelnök szerint az Audinak minden tudására szüksége lesz, hogy megőrizze a konszernen belüli helyét, és a Volkswagennek is szüksége lesz minden tudására, hogy megőrizze a helyét a világ autógyártásában.

Fotó: Világgazdaság