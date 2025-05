Orbán Viktor: Egyetlen súlyos kockázat van, ami megingathatja a gazdaság jövőjét + videó

Az együttműködés folytatásáról és kiszélesítéséről írt alá megállapodást a miniszterelnök, illetve a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.

A kamara és a kabinet közös célja, hogy a magyar gazdaságot erősebb és termelékenyebb pályára állítsák - jelentette ki Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Hozzátette: a megállapodás tartalmazza a 2030-ig elérendő gazdasági célokat.

Az idei évre a legfőbb cél, hogy a kormány megvalósítsa Európa legnagyobb, családokat érintő adócsökkentési programját - erről pedig már a miniszterelnök beszélt. Hangsúlyozta: az erős gazdaság alapja az erős vállalkozói réteg.

Orbán Viktor kiemelte, egyetlen súlyos kockázat van, amely a magyar gazdaság jövőjét megingathatja: Ukrajna európai uniós csatlakozása.