Orbán Viktor: Az inflációt ne tekintsük kivédhetetlen Isten csapásának

Az inflációt Brüsszel szabadította ránk az energiahordozókra kivetett szankciókkal, amelyek 4 ezer milliárd forintot vettek ki a magyarok zsebéből 2022-ben - fogalmazott a miniszterelnök évértékelőjében.

Orbán Viktor beszédében azt mondta: ha már Brüsszel mindenképpen háborúzni akar, akkor az infláció ellen kellene csatát vívnia.

Olyan esztelen külpolitikai játékba ment bele a brüsszeli társaság, ami az európai országoknak - így hazánknak is - gazdasági károkat okoz - jelentette ki Lentner Csaba a HírTV-ben.

G. Fodor Gábor pedig arról beszélt, nincs könnyű dolga a magyar kormánypártoknak, hiszen mindenhonnan nyomás nehezedik az országra.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy 2022 olyan év volt, ami kettétörhette volna a magyar gazdaságot, most mégis rekord magas az ország tartaléka és a forint is megnyugodott. Az év végére pedig egy számjegyű lesz az infláció - emelte ki a kormányfő.