Orbán Viktor: Amíg az infláció nagyon magas, maradnak az árstopok

"Az első fecskék megjelentek, és most már kereskedők és élelmiszerláncok is versenyeznek egymással abban, hogy ki mely termékekre nézve tud olcsóbb árat ajánlani" - fogalmazott Orbán Viktor a közrádióban, hozzátéve: egyfajta antiinflációs verseny alakult ki a kereskedelemben. A miniszterelnök kifejtette: az infláció csökkenésében az árstopok is jelentős szerepet játszanak, ugyanakkor ellátási zavarokat is okozhatnak. Ezért az a jó, ha az ársapkák száma minél kisebb, majd eltűnnek a rendszerből.

"Amíg az infláció nagyon magas, addig ezt nem lehet megtenni, de az emberek nem tudják kifizetni az árakat, és létfenntartásnál, mint például rezsi, mint például élelmiszerek, ennek van jelentősége. A rezsivédelmi rendszert meg tudtuk védeni, az átlagfogyasztásig továbbra is védett áron tudnak az emberek energiához jutni. Az élelmiszerek tekintetében, ahogy jön lefele az infláció, úgy fogjuk majd kivezetni a most még létező ársapkákat" – magyarázta a kormányfő.

A miniszterelnök leszögezte: ha az infláció egy bizonyos szint alá süllyed, akkor a megfelelő ütemben meg kell hozni az ársapkák kivezetéséről szóló döntést. Hogy ezt pontosan mikor, hogyan, hány lépésben kell megtenni, azon a gazdaságfejlesztési minisztérium dolgozik.