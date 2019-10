Orbán Viktor: A turizmus a hazaszeretet kifejezésének egyik formája

Magyarország és Szlovénia sorsközösségben van, mindkét ország pontosan tudja mi az, hogy migráció és ellenőrizetlen határátlépés - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök, miután tárgyalt Marjan Sarec szlovén kormányfővel Budapesten. Orbán Viktor közölte: Magyarország és Szlovénia közösen fog szállítani gyógyászati segédeszközöket Afrikába „annak a logikának a mentén, hogy nem a bajt kell idehozni, hanem a segítséget kell odavinni”. Nagyon jók a magyar-szlovén kapcsolatok, különösen a gazdaság és a turizmus területén, továbbá az Európai Unióban is több kérdésben együttműködik a két ország - mondta Marjan Sarec szlovén miniszterelnök. Székesfehérvári központtal állhat fel az a többnemzeti hadosztály-parancsnokság, amelyről a közelmúltban tájékoztatták a NATO főtitkárt - közölte Benkő Tibor honvédelmi miniszter. Idén egyszeri kiegészítő juttatást, a jövő évtől pedig havi fix összegű díjemelést kapnak az alap- és szakellátást nyújtó fogorvosok - jelentette be az emberi erőforrások minisztere, Kásler Miklós. Lackner Csaba beszámíthatatlan állapotban fecserészett, ezért nem kell lemondania a kispesti polgármesternek - jelentette ki Burány Sándor, a térség országgyűlési képviselője. A Hír Tv birtokába került közel félszáz órányi hangfelvételen többször is elhangzik Burány Sándor neve - a politikus tagadta, hogy ő elfogadott vagy kért volna a visszaosztott pénzből. Rávetette magát a kasszára a DK és az MSZP - írja a Magyar Nemzet. Pesterzsébeten az MSZP és a DK képviselői többsége első intézkedésként húsz százalékos fizetésemelést szavazott meg magának. Visszavonta korábbi módosító javaslatát Zugló új polgármestere, amellyel átláthatatlanabbá tette volna a kerület költségvetését - a szocialista Horváth Csaba javaslata szerint szinte bármely ügyben a képviselő-testület megkerülésével dönthetett volna. A zuglói Fidesz frakcióvezetője szerint Horváth Csaba akciója azt mutatja, hogy hatalmi harcok folynak az ellenzéki vezetésű kerületekben. Minden feltétel adott ahhoz, hogy azok a budapesti kerületek, ahol korábban fideszes városvezetők dolgoztak, ellenzékben is tovább fejlődjenek - mondta Dömötör Csaba a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkár szerint erre garancia az a csaknem 100 milliárd forint, amely ott van a kerületek kasszájában. Botka László szegedi polgármester kilépett az MSZP-ből. Újra Szabó Istvánt (Fidesz-KDNP) választotta elnökévé a Pest Megyei Közgyűlés a testület alakuló ülésén. Egyhangúlag Juhász Attila Simont (Fidesz-KDNP) választotta elnökévé Egerben tartott alakuló ülésén a Heves Megyei Közgyűlés. A Fidesz-KDNP frakciószövetség Stumpf István korábbi alkotmánybírósági tag helyére Handó Tündét, az Országos Bírósági Hivatal elnökét jelöli. Már az igénylő személyi azonosítóját és a lakcímét is rögzítik az újonnan kiállított állandó személyazonosító igazolvány (eSzemélyi) tároló elemén - jelentette a Belügyminisztérium. 2010 óta megkétszereződött a Magyarországra érkezett külföldi vendégek és a vendégéjszakák száma is - jelentette ki a miniszterelnök a Magyar Turisztikai Ügynökség harmadik Turizmus Summit konferenciáján. Orbán Viktor közölte: a történelmi és kulturális központok kormányzati forrásokból megvalósított fejlesztései folytatódnak, emellett az a cél, hogy hazánk a sport-, a gasztro- és a konferenciaturizmus központjává váljon. 2021-ben követséget nyit Magyarország Phnompenben, Kambodzsa Budapesten - jelentette be Áder János köztársasági elnök Phnompenben. Az Európai Unió 27 tagállama elfogadta az Egyesült Királyság kérését, hogy rugalmasan halasszák el az ország kiválását az Európai Unióból 2020. január 31-ig - jelentette be Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke. A brit kormány hivatalosan értesítette az Európai Tanács elnökét arról, hogy elfogadta a brit EU-tagság megszűnésének halasztásáról hozott döntést. Nem sikerült elfogadtatni a londoni alsóházban az előrehozott parlamenti választásokról beterjesztett miniszterelnöki kezdeményezést, mivel a szavazáson nem gyűlt össze az indítvány támogatásához szükséges kétharmados többség. Az eredmények csaknem teljes összesítése alapján a Liga vezette jobboldal jelöltje nyerte az olaszországi Umbriában tartott tartományi választást több mint 57 százalékos eredménnyel. A bevándorlásellenes Alternatíva Németországnak párt második helyen végzett a Türingiában tartott tartományi választáson - az AfD legyőzte Angela Merkel pártját, a CDU-t. A brit vádhatóság szerint globális embercsempész hálózat tagja annak a kamionnak a sofőrje, amelynek pótkocsijában a múlt héten 39 embert találtak holtan Délkelet-Angliában. A London mellett, egy kamionban holtan talált 39 ember közül néggyel kapcsolatos dokumentumokat adott át az Egyesült Királyság Hanoinak ellenőrzésre. Ketten megsérültek egy lövöldözésben a dél-nyugat franciaországi Bayonne mecsetjénél - a feltételezett elkövetőt a rendőrség üldözőbe vette és előállította. A török rendőrség terrorelhárító részlege őrizetbe vett Ankarában húsz embert feltételezett dzsihadista kapcsolataik miatt - jelentette az Anadolu török állami hírügynökség. Az Egyesült Államok megerősíti szíriai jelenlétét az olajmezők védelme érdekében - jelentette ki Mark Esper amerikai védelmi miniszter. Újabb két tüntető vesztette életét és több mint száz sebesült meg Bagdadban, amikor a kormány elleni tüntetők összecsaptak a biztonsági erőkkel - a hadsereg kijárási tilalmat jelentett be éjféltől reggel hat óráig az iraki fővárosban. A kormány távozását követelő libanoni tüntetők megerősítették a Bejrútba vezető legfőbb útvonalat elzáró úttorlaszt - számolt be az AFP francia hírügynökség. Már több mint 350 ezer ember kényszerült idén otthona elhagyására Afganisztánban az országban dúló harcok miatt - derül ki az ENSZ Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatalának jelentéséből. Sebastián Pinera chilei elnök feloldotta a fővárosban bevezetett rendkívüli állapotot, miután sikerült rendezni a helyzetet a dél-amerikai országban, ahol zavargások és tiltakozó akciók voltak a társadalmi egyenlőtlenségekkel szemben. A bolgár külügyminisztérium arra kérte Oroszországot, hogy hívja haza azt a diplomatáját szófiai nagykövetségéről, akivel szemben a bolgár ügyészség vizsgálatot indított kémkedés gyanújával. ENSZ: 182 ezren váltak hajléktalanná Szomáliában az áradások miatt. Vlagyimir Putyin orosz elnök és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter budapesti látogatása idején, kedden és szerdán forgalomkorlátozásokra, útlezárásokra kell számítani - közölte Terrorelhárítási Központ. Életének 77. évében elhunyt Jeney Zoltán Kossuth-díjas zeneszerző. Életének 77. évében elhunyt Foltin Jolán Kossuth-díjas koreográfus-rendező, táncpedagógus. Halálos baleset történt az M5-ös autópályán - hét ember halt meg, amikor egy kamion összeütközött két személyautóval. A helyszínen belehalt sérüléseibe egy 67 éves gyalogos férfi, akit elütött egy autó Siklós és Nagyharsány között. A Tatabányai Törvényszék tíz év börtönbüntetésre ítélt egy férfit, aki baltával hatszor sújtott le alvó barátnője fejére, majd fél nap múlva feladta magát a rendőrségen. Felborult egy daru Gödön, egy mezőgazdasági telepen - egy munkás életét vesztette, egy súlyosan megsérült. Győzelemmel mutatkozott be a sencseni tenisz WTA-világbajnokságon a párosversenyben címvédő Babos Tímea, Kristina Mladenovic kettős. Szőnyi Ferenc a második helyen végzett a mexikói húszszoros Ironman triatlon-versenyen, és a világon elsőként teljesítette másodszor is a 76 kilométer úszásból, 3600 kilométer kerékpározásból és 844 kilométer futásból álló távot. Hatvan ország 630 versenyzője, köztük 27 magyar vesz részt a ma kezdődött U23-as birkózó-világbajnokságon, melynek a budapesti Ludovika Aréna ad otthont. Az összes jegy elkelt, telt ház előtt lép pályára a magyar labdarúgó-válogatott Uruguay ellen november 15-én, az új Puskás Ferenc Aréna avatómérkőzésén, melyen elbúcsúzik a válogatottól Gera Zoltán.