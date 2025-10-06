Keresés

Gazdaság

Orbán Viktor: A júliusban elindított intézkedések beindították a gazdaságot + videó

2025. október 06., hétfő 12:00 | HírTV

Fokozatosan emelkedik az egyéni vállal-kozók alanyi áfa-mentességének érték-határa, a KATA adózási formáról pedig azt mondta: a sok vissza-élés miatt kellett szigorításokat be-vezetni, de jelenleg tárgyalások folynak arról, hogy hogyan lehetne úgy szélesíteni a KATA-t, hogy a vállalkozók szabadabban számláz-hassanak.

  • Orbán Viktor: A júliusban elindított intézkedések beindították a gazdaságot + videó

Bár nem január elsejétől, de a gazdasági repülőrajt megtörtént - jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint a júliusban elindított intézkedések valódi lendületet adnak a gazdaságnak. A megindított programok áttörést hoznak.

Orbán Viktor: "A július elsejével megindított programjaink azok áttörést hoznak a magyar gazdaságba és valódi repülőrajtot jelentenek, mert olyat, hogy a családi adókedvezményt 50%-kal megnöveljük, az repülőrajt, az, hogy a 3 gyerekes anyák nem fizetnek adót, az repülőrajt, hogy a CSED meg a GYED után nem kell, az repülőrajt, hogy 3%-os első hitel van, az repülőrajt, hogy 3%-os fix hitel a vállalkozóknak, az is az. Tehát, ha valamit elkalibráltam, akkor z nem maga a helyzet, meg nem az intézkedések, hanem az intézkedések, amitől a magyar gazdaság erre képessé vált."

Autósok figyelem! Ezt a hibát szinte mindannyian elkövetjük, pedig súlyos bírság jár érte

Merkel szavai után hisztizni kezdett Vadai Ágnes és rákontrázott a hazai baloldal egyik kedvenc teóriájára + videó

Erre senki sem számított: Curtis Majkáról vall a Megasztárban

Elhunyt az Agymenők sztárja

Ezeknek a csillagjegyeknek hoz stabilitást és sikereket az október

Bűntanya lett az elhanyagolt Népligetből

Andrej Babis: Megsemmisítjük ezt koalíciót, amit Weber képvisel és amely tönkreteszi Európát

Elképesztő botrány: gyerekmolesztálás miatt tartóztatták le a sztárfocistát

Drogozáson kaphatták Puzsér Róbertet

Drogozáson kaphatták Puzsér Róbertet

Napindító - Gyakorlatilag egy Ukrajna-csúcsot szervezett Ursula von der Leyen Koppenhágába + videó

Itt a jogerős ítélet Szabó Tímeáról – nem díjazták Strasbourgban a képviselő parlamenti botrányát

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

