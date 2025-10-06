Orbán Viktor: A júliusban elindított intézkedések beindították a gazdaságot + videó

Megosztás itt:

Bár nem január elsejétől, de a gazdasági repülőrajt megtörtént - jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint a júliusban elindított intézkedések valódi lendületet adnak a gazdaságnak. A megindított programok áttörést hoznak.

Orbán Viktor: "A július elsejével megindított programjaink azok áttörést hoznak a magyar gazdaságba és valódi repülőrajtot jelentenek, mert olyat, hogy a családi adókedvezményt 50%-kal megnöveljük, az repülőrajt, az, hogy a 3 gyerekes anyák nem fizetnek adót, az repülőrajt, hogy a CSED meg a GYED után nem kell, az repülőrajt, hogy 3%-os első hitel van, az repülőrajt, hogy 3%-os fix hitel a vállalkozóknak, az is az. Tehát, ha valamit elkalibráltam, akkor z nem maga a helyzet, meg nem az intézkedések, hanem az intézkedések, amitől a magyar gazdaság erre képessé vált."