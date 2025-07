Megosztás itt:

Orbán Balázs elmondta: Brüsszel egyre több pénzt akar Ukrajnába nyomni, miközben a hiteleiket is fizetniük kell, ezért a területalapú támogatásokat akarják megvonni a gazdáktól. A politikai igazgató hozzátette: a magyar EP-képviselők és a miniszterelnök volt az, aki eddig is, és a jövőben is megvédi a magyarokat.