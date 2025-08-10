Keresés

Önvezető autóban történő utazást csak tízből négy magyar vállalna be

2025. augusztus 10., vasárnap 14:46 | Világgazdaság
alternatív Mol Zrt. önvezető autó fenntartható üzemanyagok bioüzemanyag-hajtású gép

Az alternatív, fenntartható üzemanyagok használatával kapcsolatban sokkal nagyobb az érdeklődés és a nyitottság, semmint a lehetőségek – derült ki egy friss felmérésből. Az ezt készítő és publikáló MOL két egyetemmel együttműködve folyamatosan végez kutatásokat.

  • Önvezető autóban történő utazást csak tízből négy magyar vállalna be

A cikk a Világgazdaság honlapján is elérhető.

A magyar felnőttek közel kétharmada hezitálás nélkül utazna bioüzemanyaggal működő repülővel is – ami különösen azzal összevetve tanulságos, hogy egy önvezető autóban történő utazást csak tízből négyen vállalnának be jelenleg. A friss adatok a MOL megbízásából készített országos reprezentatív kutatásból származnak, amelynek eredményeit augusztus 10-én, a biodízel világnapján publikálták. A felmérésből kiderült: kiemelkedő, 80 százalékot is meghaladó a bioüzemanyag-hajtású repülőgépen való utazási hajlandóság a 30–39 évesek körében. Hasonlóan magas ez az arány a felsőfokú végzettségűek között is - írja az Origo.

Az adatok egy látszólagos ellentmondásra is rámutatnak: miközben a legtöbben valamilyen anyagi előny vagy ösztönzés hatására váltanának zöldebb üzemanyagra (tízből kilenc válaszadó jelölt meg ilyen tartalmú válaszlehetőséget azok közül, akik eleve nyitottak a fenntartható üzemanyagok használatára), minden második autóvezető már ma is hajlandó lenne valamennyivel többet fizetni a bizonyíthatóan megújuló forrásból származó energiáért. 

A MOL tesz is ezért: ma is állít elő megújuló alapanyagokból dízel-, valamint fenntartható repülőgép-üzemanyagot, és készen áll ennek bővítésére. A felkészültség azt jelzi, hogy a vállalatcsoport valóban stratégiai célként tekint a fenntartható mobilitásra, legyen szó akár a közúti, akár a légi közlekedésről. A vállalat – egyebek között a Szegedi Tudományegyetemmel és a Pannon Egyetemmel együttműködve – folyamatosan kutatja és fejleszti a bioüzemanyagok előállításának, illetve felhasználásának új lehetőségeit.

Fotó: Shutterstock

