Gazdaság

Olyat akciót hirdetett az Aldi, amelyre mindenki felkapja a fejét

2025. szeptember 08., hétfő 12:55 | Világgazdaság
kereskedelem Aldi akció

Szeptember 11-től az Aldi egyhetes leárazást is indít szinte valamennyi ruházati termékére, szeptember 17-én pedig csupán 5 forintért lehet új ruhát vagy cipőt vásárolni – számolt be a Világgazdaság.

A lap emlékeztetett, noha a kiskereskedelmi láncok nincsenek könnyű helyzetben Magyarországon, hiszen a fogyasztók továbbra is óvatosan költik a pénzüket, sokkal jobban megnézve, hogy mire áldoznak, ez lehetőséget is jelenthet a cégeknek a bővülésre.

Az árversenyben az Aldi Magyarország sem kíván lemaradni, így a cég hétfői közleménye szerint több mint kétszáz élelmiszer árát mérsékli tartósan, másrészt szinte valamennyi ruházati termékét egy héten keresztül naponta leárazza, az utolsó napon már minden darab 5 forintért lesz kapható majd.

Az Aldi több száz élelmiszer árát csökkenti

A hónap elején a cég élén álló Bernhard Haider a Világgazdaságnak adott interjújában az élelmiszerek drágulását a megnövekedett rezsiköltaségekkel és beszállítói árakkal indokolta, de jelezte azt is, hogy 

a vállalat igyekszik könnyíteni a vásárlók, különösen az alacsonyabb jövedelműek, a nyugdíjasok és a rászorulók terhein. Ennek egyik elemeként a nyugdíjas-élelmiszerutalványhoz adott kupon, mely 8 ezer forintos vásárlás után biztosít ezer forint, később elkölthető kupont az utalványos fizetések után.

Ezt fejeli meg most a diszkontlánc több mint 200 élelmiszer árának tartós csökkentésével, melyek körében kenyér és pékáru, friss húsok, sajt, zöldségek, gyümölcsök és halak is megtalálhatók. Az Aldi szerint sok termék esetében a kedvezmény akár 20-30 százalékos mértékű is lehet.

Szeptember 11-től az Aldi egyhetes leárazást is indít szinte valamennyi ruházati termékére és a cipőkre is, így az első nap minden ruha és cipő darabja egységesen 1000 forintért lesz kapható, majd napról napra csökkennek az árak: szeptember 12-én 800, 13-án 600, majd 400, 200 és 100 forintért kínálja az áruházlánc a termékeket, míg a hetedik napon, szeptember 17-én csupán 5 forintért lehet új ruhát vagy cipőt vásárolni. 

Kapcsolódó tartalmak

Hankó Balázs: Magyarország szakképzési erőcentrummá vált

Hankó Balázs: Magyarország szakképzési erőcentrummá vált

 Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően, Magyarország szakképzési erőcentrummá vált - mondta a kultúráért és innovációért felelős miniszter hétfőn Budapesten, a fiatal szakmunkások Európa-bajnokságára utazó versenyzők búcsúztatásán.
