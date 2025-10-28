Október utolsó heteiben lecsengett az Otthon Start Program első keresleti hulláma + videó
2025. október 28., kedd
A rendelkezésre álló adatok alapján pedig az érdeklődés országosan és éves összevetésben is erős maradt. A Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője megerősítette, a program az ellenzéki kritikák ellenére is sikeresnek bizonyul.
Éles kontraszt Európa háborús menetelése és a magyar békepártiság között. Orbán Viktor legújabb üzenete nem hagy kétséget afelől, hogy Magyarország kitart álláspontja mellett. A miniszterelnök szerint, míg a kontinens veszélyes úton halad, mi továbbra is a tárgyalásos rendezést sürgetjük, mert ez az egyetlen módja a katasztrófa elkerülésének.
Ezt az egyes számú DPK egyik alapítója mondta Híradónknak. Nagy János kiemelte, a béke hangja a legerősebb, amit a 90 ezer DPK tag ereje is megmutat. Az országjárás legfőbb célja, hogy a résztvevők tovább vigyék a közösségekben megmutatkozó országépítő attitűdöt.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára egy újabb otthontámogatási program indulását jelentette be. A dotáció orvosoknak, ápolóknak, rendőröknek, tanároknak, katonáknak és a közszolgálati dolgozónak jár.