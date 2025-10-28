Október utolsó heteiben lecsengett az Otthon Start Program első keresleti hulláma + videó

A béke európai hangja: Orbán Viktor világossá tette a magyar álláspontot + videó

Éles kontraszt Európa háborús menetelése és a magyar békepártiság között. Orbán Viktor legújabb üzenete nem hagy kétséget afelől, hogy Magyarország kitart álláspontja mellett. A miniszterelnök szerint, míg a kontinens veszélyes úton halad, mi továbbra is a tárgyalásos rendezést sürgetjük, mert ez az egyetlen módja a katasztrófa elkerülésének.