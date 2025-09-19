Keresés

2025. 09. 19. Péntek
Gazdaság

Nyúlhúsfogyasztást népszerűsító kampány indult

2025. szeptember 19., péntek 12:52 | MTI
A Nyúl Szakmaközi Szervezet és Terméktanács a spanyol társszervezetével közösen egy hároméves, 4,2 millió euró költségvetésű kampányt indított a nyúlhús fogyasztásának népszerűsítésére és a nyúlhús piaci jelenlétének növelésére 2-5 százalékkal - jelentette be Nagy István agrárminiszter pénteken Budapesten, az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásáron (OMÉK).

A tárcavezető elmondta: a nyúlhús egy minőségi XXI. századi fehérjeforrás, kedvező élettani paraméterekkel, alacsony zsírtatalommal rendelkezik, és az egyetlen olyan húsfajta, amely mentes allergén anyagtól. Ezen felül hagyományos, egészséges és fenntartható módon előállított húsfajta, ízletes, sokszínű kulturális alapanyag. Kiemelte, hogy

a legszigorúbb uniós élelmiszerbiztonsági és állatjóléti szabványok szerint állítják elő.

Ondré Péter, az Agrármarketing Centrum ügyvezetője elmondta: a nyúltenyésztésnek Magyarországon nagy hagyományai vannak, az ágazat és az állattartók fennmaradásához a magyar termékek fogyasztásával járulhatunk hozzá.

Juráskó Róbert, a Nyúl Terméktanács elnöke kiemelte: Magyarország a világ második legnagyobb nyúlhús exportőre, a kivitel 30 millió euró évente, míg a belföldi értékesítés 410 tonna.

 Az Afganisztánban hatalmon lévő tálibok szabadon engedték pénteken azt az idős brit házaspárt, amelynek tagjait hét hónap óta őrizetben tartották; diplomáciai források szerint a lépés része a kabuli vezetés nemzetközi elismerésre szóló törekvésnek. A hírt a brit külügyminisztérium megerősítette.

