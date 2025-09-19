Nyúlhúsfogyasztást népszerűsító kampány indult

Megosztás itt:

A tárcavezető elmondta: a nyúlhús egy minőségi XXI. századi fehérjeforrás, kedvező élettani paraméterekkel, alacsony zsírtatalommal rendelkezik, és az egyetlen olyan húsfajta, amely mentes allergén anyagtól. Ezen felül hagyományos, egészséges és fenntartható módon előállított húsfajta, ízletes, sokszínű kulturális alapanyag. Kiemelte, hogy

a legszigorúbb uniós élelmiszerbiztonsági és állatjóléti szabványok szerint állítják elő.

Ondré Péter, az Agrármarketing Centrum ügyvezetője elmondta: a nyúltenyésztésnek Magyarországon nagy hagyományai vannak, az ágazat és az állattartók fennmaradásához a magyar termékek fogyasztásával járulhatunk hozzá.

Juráskó Róbert, a Nyúl Terméktanács elnöke kiemelte: Magyarország a világ második legnagyobb nyúlhús exportőre, a kivitel 30 millió euró évente, míg a belföldi értékesítés 410 tonna.