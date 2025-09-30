Nyíregyházán terjeszkedik a dán játékgyártó + videó

Megosztás itt:

Szijjártó Péter: "Ha máshol magasak az árak, akkor alacsonyabb árakat kell csinálni, és akkor máris versenyképesebbek vagyunk. És ehhez három dolog kell. Nem szabad engedni semmilyen nyomásnak, amely arra irányulna, hogy adjunk fel olcsó és megbízható energiaforrásokat. Fel kell gyorsítani az atomerőmű építését, hogy magunk elő tudjuk állítani a szükséges villamos energiát. Valamint megújuló energiakapacitásokat kell létrehozni, és mindebben támogatni kell a vállalatokat is."