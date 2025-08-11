Keresés

2025. 08. 11. Hétfő
Gazdaság

Nyelvhelyességi hibák sorát tárta fel a szakhatóság a magyarországi reklámokban

2025. augusztus 11., hétfő 09:10 | Világgazdaság

Nyelvvédelmi szempontból vizsgálták a reklámokat. Óriásplakáton, televíziós és online felületű reklámban is találtak kivetni valót.

  • Nyelvhelyességi hibák sorát tárta fel a szakhatóság a magyarországi reklámokban

teljes cikk a Világgazdaság honlapján érhető el.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalokkal együtt ellenőrizte az általános reklámszabályok és a magyar nyelv védelmét szolgáló előírások betartását, ezzel hozzájárulva a magyar fogyasztók védelméhez. A sajtóközleményből kiderült többek között az is, hogy milyen típusú reklámhordozókat vizsgáltak.

A magyar nyelven kiadott sajtótermékekben, magyar nyelvű rádió- és televízióműsorokban, valamint szabadtéri reklámhordozókon megjelenő gazdasági reklámok szövegének – beleértve a jelmondatot is – magyar nyelven kell szerepelnie. Kivételt ez alól csak a vállalkozás neve, megjelölése és az árujelző jelent. Emellett az üzletekben és kirakatokban elhelyezett, a fogyasztók tájékoztatását szolgáló közleményeket is magyar nyelven kell megjeleníteni. A gazdasági reklámokhoz hasonlóan ez a követelmény is teljesíthető úgy, hogy az idegen nyelvű szöveg mellett annak magyar megfelelője is szerepel, ugyanolyan jól olvasható módon és legalább azonos méretben.

A fogyasztói jogok és a reklámszabályok betartásának biztosítása érdekében folyton ellenőriz  hatóság. 

A 357 ellenőrzésből 117 terjedt ki a magyar nyelv védelmét szolgáló előírások betartására. A reklámok 26 százaléka volt kifogásolható e körben, kiemelten a szabadtéri reklámhordozók, a kirakatok és az újságok, magazinok tekintetében tártak fel jogsértést a kormányhivatali munkatársak. Kirívó eset, hogy az egyik népszerű gyorsétterem lánc minden egységében kizárólag angol nyelven tüntette fel mind a választékot, mind az egyéb fogyasztói tájékoztatásokat, mely vállalkozással szemben eljárások indultak.

Az eddig lezárult hatósági eljárások során mindösszesen 4,7 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabtak ki, több eljárás azonban még folyamatban van. 

Fotó: Shutterstock

Háború Ukrajnában

