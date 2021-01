Novák: A Magyar Államkincstár várja az otthonfelújítási támogatásról érdeklődők kérdéseit

976 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 354 252-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 95 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 11 615 főre emelkedett. Már 1 millió 755 ezren regisztráltak a koronavírus elleni oltásra - jelentette be a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a közösségi oldalán. Dömötör Csaba arról is beszélt: az oltások hetek óta zajlanak mind az egészségügyi dolgozók körében, mind az idősotthonokban. Az oltási terv alapján a következő körben a 89 év felettiek kaphatják meg a vakcinát. Alaptalan, felelőtlen rémhír, hogy pünkösdig zárva kell tartaniuk a szállodáknak és az éttermeknek Magyarországon - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ. Visszavonta a járvány miatti korlátozások feloldásával kapcsolatos, a tagjainak kiküldött tájékoztatóját a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége. Milliárdokat bukik a Karácsony Gergely vezette fővárosi vezetés „gőgössége és hozzá nem értése” miatt a BKV az általa kiírt reklámtenderen - írta a Fidesz budapesti szervezete a Facebook-oldalán. Elmaradt a járvány miatt jósolt cégmegszűnési hullám - írja a Világgazdaság. Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője szerint reménykeltő, hogy nincsenek tömeges cégmegszűnések, mert az nagyban csökkentené a gyors és tartós kilábalás esélyét. Idén a gazdasági növekedés elérheti akár a 6 százalékot, jövőre pedig már a 6-7 százalékos dinamika sem zárható ki, ezzel a teljesítménnyel pedig Magyarország újra a régió éllovasa lehet - mondta a miniszterelnök gazdasági főtanácsadója az InfoRádióban. A gyorsított áfa-kiutalásokat az idén is folytatja a kormány, a bevallásukat ma leadó vállalkozások akár már február elején hozzájuthatnak a pénzükhöz - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter a Facebook-oldalán közzétett videójában. Óriási az érdeklődés az otthonfelújítási támogatás iránt, a Magyar Államkincstár e-mailen és telefonon is fogadja az érdeklődők hívásait, kérdéseit - közölte Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter Facebookon közzétett videójában. Idén nem kell a lakásárak emelkedésre számítani, az új otthonteremtési program sem lesz árfelhajtó hatású, mert válság idején élénkít - írta a Magyar Nemzet, szakértőket idézve. Javarészt kormányzati és európai uniós forrásból, több mint nyolcszázmillió forintból újult meg a szekszárdi Szent József Iskolaközpont - közölte a fenntartó Pécsi Egyházmegye. Hollandia és Magyarország együttműködése sokkal jobb lenne, ha a kölcsönös tiszteleten alapulna, és a hollandok kevesebbet foglalkoznának a magyar belügyekkel - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A világban 96,1 millióra emelkedett a koronavírus-fertőzöttek száma, 2 millióra nőtt a halálos áldozatok száma és 53 millióan meggyógyultak. A globális szolidaritás az egyetlen eszköz ahhoz, hogy a világ a koronavírus-járvány okozta válságból kilábaljon - jelentette ki az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője. Néhány héten belül várhatóan az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca vakcináját is bejegyzik Szerbiában, így már négyfajta oltóanyag közül választhatnak azok, akik önként beoltatnák magukat - jelentette be Aleksandar Vucic szerb államfő. Február közepéig meghosszabbítják és meg is szigorítják a járványügyi korlátozásokat Németországban, hogy megakadályozzák az új típusú koronavírus először Nagy-Britanniában azonosított, a korábbiaknál fertőzőképesebb változatának szétterjedését. A koronavírus-fertőzések megfékezése érdekében két hétre bezárják a vendéglátóhelyeket Valencia tartományban - jelentette be Ximo Puig tartományi elnök. Meghaladta a 90 ezret a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma Nagy-Britanniában. Az észak-koreai vezetés fokozza a koronavírus-járvány megfékezését célzó intézkedéseit, és szigorítja a határ ellenőrzését is, hogy távol tartsa az új koronavírust az országtól. Joe Biden megválasztott elnök vezetésével kedden nemzeti szertartáson emlékeztek meg arról a több mint 400 ezer amerikairól, aki a koronavírus okozta Covid-19 betegségben halt meg a járvány 11 hónappal ezelőtti egyesült államokbeli kezdete óta. Az Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatok szorosabbá tételén kíván dolgozni a NATO és az Európai Unió a megválasztott amerikai elnökkel, Joe Bidennel - emelte ki Jens Stoltenberg NATO-főtitkár. Elnökségének vívmányait dicsérte az amerikai nemzethez intézett búcsúbeszédében Donald Trump távozó republikánus elnök, egyúttal arra kérte az amerikaiakat, hogy imádkozzanak a hivatalba lépő új kormányzat sikeréért. Haszan Róháni iráni elnök szerint Donald Trump kormánya négy év alatt csak elnyomást és zsarnokságot hozott a világnak, és az amerikai elnök szerdai távozásával véget ér „balsikerű” kormányának hatalma. Donald Trump leköszönő amerikai elnök megkegyelmezett mások mellett Steve Bannonnak, aki fő kampánytanácsadója volt 2016-ban, majd fő stratégája csaknem egy évig, és aki ellen sikkasztás gyanújával büntetőeljárást indítottak. Európai Tanács: Az éghajlatváltozást, a koronavírus-járványt, a digitális átállást és a biztonság területét érintő új szövetségre van szükség Európa és az Egyesült Államok között egy erősebb Európa, egy erősebb Amerika és egy jobb világ megteremtéséért. Végleg feloszlott a több ezer hondurasi bevándorlóból álló, az Egyesült Államokba tartó migránskaraván a guatemalai biztonsági erők fellépése nyomán. Jogerős ítéletében a Fővárosi Ítélőtábla ötről négy évre és fegyház helyett börtönre enyhítette a Sziget Fesztiválon drogot áruló holland fiatalokra kiszabott büntetést. Két év fegyházbüntetésre ítélte a Siófoki Járásbíróság azt a férfit, aki mentőautóból lopott tavaly tavasszal Siófokon - tájékoztatta a Somogy Megyei Főügyészség. A magyar férfi kézilabda-válogatott a maximális négy pontot viszi magával az egyiptomi világbajnokság középdöntőjébe, miután a csoportkör harmadik, utolsó fordulójában 29:28-ra legyőzte Németországot. Jégkorong Erste Liga: Dunaújvárosi Acélbikák-Gyergyói Hoki Klub (romániai) 5:4; FTC-Telekom - Sport Club Csíkszereda (romániai) 7:3 Szlovák jégkorongliga: DVTK Jegesmedvék-HKM Zvolen (szlovák) 2:3 Férfi röplabda Extraliga: Vegyész RC Kazincbarcika-LV Sport Pénzügyőr SE 1:3