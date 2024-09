Nincs valós vita Matolcsy és Nagy Mártonék között

Valójában olyan alkalmazkodási lépéseken vitatkozunk, amelyek megoldására a mai széteső világban nincsenek meg a kipróbált, mondhatjuk tankönyvi példák. Nem lehet érdemi szakmai ellentét a jegybank és a gazdasági kormányzat között, most is a hangsúlyokon folyik a vita a felek között.

Kár, hogy jelenleg az látható, ha az egyik szereplő rátapos a gázpedálra, a másik megnyomja a féket. Ez a magyar gazdaság számára mindenképpen káros. A jegybanknak és a gazdasági kormányzatnak együtt kell működniük, szakmai párbeszédet kell folytatniuk még akkor is, ha bizonyos dolgokat, a cselekvés súlypontjaiban pozíciójukból adódóan, vagy akár személyes indíttatásuk okán is máshogyan látnak. A monetáris és a fiskális politikát össze kell hangolni, ennek hiányát megsínyli a gazdaság, s vele az ország.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.