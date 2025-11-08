Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 08. Szombat Zsombor napja
Jelenleg a TV-ben:

Radar ráadás

Következik:

Komment extra 17:45

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Gazdaság

Nincs több sorban állás? Itt az új „ömlesztős” automata, ami percenként 100 palackot nyel el

2025. november 08., szombat 16:30 | Hír TV

Napi 10-11 millió visszaváltott palack – a magyar REpont rendszer sikere megkérdőjelezhetetlen. A MOHU most újabb kényelmi és hatékonysági szintre emeli a visszaváltást: Budapesten telepítették az első olyan „ömlesztős” automatát, amelybe már nem egyesével, hanem zsákszámra önthetjük a műanyag, fém és üveg palackokat is.

  • Nincs több sorban állás? Itt az új „ömlesztős” automata, ami percenként 100 palackot nyel el

A magyar kötelező visszaváltási rendszer (REpont) látványos sikertörténet. A MOHU adatai szerint a magyar fogyasztók mára naponta 10-11 millió palackot, üveget és dobozt váltanak vissza, megmentve ezzel a környezetet évi csaknem 3 milliárd darab hulladéktól. A rendszer indulása óta összesen már 3,6 milliárd italcsomagolás került a megfelelő helyre, ahelyett, hogy az árokparton végezte volna.

A józan ész és a felhasználói kényelem azonban további fejlesztéseket követelt. A MOHU most egy olyan újgenerációs automatával lépett piacra, amely forradalmasíthatja a visszaváltást.

Nincs több egyenkénti bedobálás: itt az „ömlesztős” automata

A legnagyobb kihívás a lakosság számára eddig a sorban állás és a palackok egyenkénti adagolása volt. Ennek vet véget az új, R2 elnevezésű automata, amelyet Budapesten, a III. kerületi Príma üzletben telepítettek először.

A technológia (amely a norvég TOMRA R1 továbbfejlesztett változata) lényege, hogy ömlesztve, akár több tucat italcsomagolást is egyszerre beönthetünk a gépbe.

Ami pedig a legnagyobb előnye: az új automata egyszerre kezeli a műanyag (PET) palackokat, a fém (ALU) dobozokat és az üvegpalackokat is. A gép automatikusan azonosítja, szétválogatja és feldolgozza a beöntött hulladékot.

Percenként 100 palack: a sebesség diadala

A MOHU Pilisvörösváron már tesztelte a „zsákos beöntés” hatékonyságát. A tapasztalatok pozitívak, a vásárlók gyorsan megszerették az új technológiát, és kihasználták, hogy nagy zsákokban, gyorsan megszabadulhatnak az összegyűlt palackoktól. Egy ilyen R2-es automata percenként akár 100 palackot is képes feldolgozni, ami többszöröse a hagyományos gépek sebességének.

Bozóki Csaba, a MOHU visszaváltásért felelős vezetője szerint a cél egyértelmű: a rendszer gyors felfutása (már 3,6 milliárd visszaváltott egység!) és az ilyen technológiai fejlesztések azt mutatják, hogy Magyarország jó úton halad a 2029-re kitűzött 90%-os visszaváltási arány eléréséhez. A cég további 6-8 ömlesztős automata telepítését tervezi országszerte.

Konklúzió: Az új R2-es automata a józan észre alapuló környezetvédelem győzelme. Bebizonyítja, hogy a fenntarthatóság lehet kényelmes és gyors is. A MOHU fejlesztése nemcsak a környezetet védi, hanem időt takarít meg a magyar családoknak, miközben a kereskedelmi partnerek (mint a CBA és a Breier Csoport) is elégedettek, hiszen az innováció közös ügyet szolgál.

Forrás: MOHU

Fotó: MOHU

További híreink

Így néz ki most a Fátyol-vízesés – sokkoló felvételek a Szalajka-völgyből – videó

A kármentő „utómunka” – Így próbálja a baloldal letagadni a szankciós győzelmet + videó

A levesdiéta tényleg leolvasztja rólad a felesleges kilókat? A táplálkozási tanácsadó szerint így érdemes belefognod

Eldőlt a Szoboszlai-Wirtz kérdés? Slot a nagy nyilvánosság előtt ismertette a tervét

6 ártalmatlannak tűnő szokás, ami idő előtt öregíti az agyunkat

Nyoma veszett egy híres magyar orvosnak, kitört a riadalom a városban

A tisztelet csúcsa: Lázár János arról, hogyan kérte ki Trump Orbán Viktor tanácsát + videó

Ha így folytatja a Ferencváros az Európa-ligában, bőven tízmillió euró fölé kerülhet a pénzdíja

Aljas vádra hivatkozva feljelentették Dobrev Klárát

További híreink

Hankó Balázs máris megdöbbenést keltett egy washingtoni tárgyaláson

Nógrádi György: „Orbán Viktor győztesként tért haza Washingtonból” + videó

A tisztelet csúcsa: Lázár János arról, hogyan kérte ki Trump Orbán Viktor tanácsát + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Hatalmas bejelentéseket tett Orbán Viktor Washingtonban + videó
2
A tisztelet csúcsa: Lázár János arról, hogyan kérte ki Trump Orbán Viktor tanácsát + videó
3
Orbán–Trump csúcs: teljes szankciómentesség Magyarországnak – történelmi találkozó részletei + videó
4
Óriási diplomáciai elismerésben részesült Orbán Viktor Washingtonban + videó
5
A rezsicsökkentés megmentve: Magyarország teljes és állandó szankciómentességet harcolt ki + videó
6
Bűncselekmény történt – Interaktív térkép készült a Tisza Párt kiszivárgott adataiból + videó
7
Nógrádi György: „Orbán Viktor győztesként tért haza Washingtonból” + videó
8
Vezércikk - Donald Trump és Orbán Viktor csúcstalálkozója – elemzés + videó
9
„Orbán győzelmet aratott” – Amikor a Politico és a Bloomberg is kénytelen elismerni a magyar sikert
10
Orbán Viktor Trumppal ebédelt: a diplomáciai gesztusok leleplezik a valódi szövetséget + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!