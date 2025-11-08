Nincs több sorban állás? Itt az új „ömlesztős” automata, ami percenként 100 palackot nyel el

Megosztás itt:

A magyar kötelező visszaváltási rendszer (REpont) látványos sikertörténet. A MOHU adatai szerint a magyar fogyasztók mára naponta 10-11 millió palackot, üveget és dobozt váltanak vissza, megmentve ezzel a környezetet évi csaknem 3 milliárd darab hulladéktól. A rendszer indulása óta összesen már 3,6 milliárd italcsomagolás került a megfelelő helyre, ahelyett, hogy az árokparton végezte volna.

A józan ész és a felhasználói kényelem azonban további fejlesztéseket követelt. A MOHU most egy olyan újgenerációs automatával lépett piacra, amely forradalmasíthatja a visszaváltást.

Nincs több egyenkénti bedobálás: itt az „ömlesztős” automata

A legnagyobb kihívás a lakosság számára eddig a sorban állás és a palackok egyenkénti adagolása volt. Ennek vet véget az új, R2 elnevezésű automata, amelyet Budapesten, a III. kerületi Príma üzletben telepítettek először.

A technológia (amely a norvég TOMRA R1 továbbfejlesztett változata) lényege, hogy ömlesztve, akár több tucat italcsomagolást is egyszerre beönthetünk a gépbe.

Ami pedig a legnagyobb előnye: az új automata egyszerre kezeli a műanyag (PET) palackokat, a fém (ALU) dobozokat és az üvegpalackokat is. A gép automatikusan azonosítja, szétválogatja és feldolgozza a beöntött hulladékot.

Percenként 100 palack: a sebesség diadala

A MOHU Pilisvörösváron már tesztelte a „zsákos beöntés” hatékonyságát. A tapasztalatok pozitívak, a vásárlók gyorsan megszerették az új technológiát, és kihasználták, hogy nagy zsákokban, gyorsan megszabadulhatnak az összegyűlt palackoktól. Egy ilyen R2-es automata percenként akár 100 palackot is képes feldolgozni, ami többszöröse a hagyományos gépek sebességének.

Bozóki Csaba, a MOHU visszaváltásért felelős vezetője szerint a cél egyértelmű: a rendszer gyors felfutása (már 3,6 milliárd visszaváltott egység!) és az ilyen technológiai fejlesztések azt mutatják, hogy Magyarország jó úton halad a 2029-re kitűzött 90%-os visszaváltási arány eléréséhez. A cég további 6-8 ömlesztős automata telepítését tervezi országszerte.

Konklúzió: Az új R2-es automata a józan észre alapuló környezetvédelem győzelme. Bebizonyítja, hogy a fenntarthatóság lehet kényelmes és gyors is. A MOHU fejlesztése nemcsak a környezetet védi, hanem időt takarít meg a magyar családoknak, miközben a kereskedelmi partnerek (mint a CBA és a Breier Csoport) is elégedettek, hiszen az innováció közös ügyet szolgál.

Forrás: MOHU

Fotó: MOHU