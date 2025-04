NGM: Magyarország pénzügyi helyzete stabil, hazánk továbbra is befektetésre ajánlott célpont

Megosztás itt:

Standard and Poor's

A hitelminősítő, mely az elmúlt időszakban rendre borúsan értékeli az európai országok teljesítményét, ugyanakkor a korábbi stabilról negatívra módosította Magyarország államadósság-besorolásának kilátását.

Az NGM hangsúlyozta: a kormány álláspontja szerint ez az értékelés átmeneti, és az év második felében pozitív fordulat várható. A magyar gazdaság biztos alapokon áll, amit a hitelminősítő értékelése is tükröz, ezért a következő időszakban a kilátás visszakerülhet a stabil kategóriába - szögezték le.

A minisztérium hozzátette: a magyar belgazdasági folyamatok pozitív irányba mutatnak, 17 hónapja folyamatosan emelkednek a reálbérek, a fogyasztás újra bővül, és minden előrejelzés arra utal, hogy 2024 után 2025-ben újabb rekordévet zárhat a hazai turizmus - ismertették. A foglalkoztatottság továbbra is kiemelkedő, közel 4,7 millióan dolgoznak, miközben a regisztrált álláskeresők száma történelmi mélyponton van. Az új- és használt autópiac élénkül, a lakáspiaci tranzakciók száma dinamikusan növekszik, a lakossági hitelezés is fellendülőben van. Az építőipari termelés 2025 januárjában pedig már negyedik hónapja nőtt folyamatosan.

A kormány célja, hogy a gazdasági növekedés tartós és kiegyensúlyozott pályára álljon, az év második felében a növekedés meghaladja a 3 százalékot, így 2025-ben a teljes éves gazdasági bővülés elérheti a 2,5 százalékot, mely 2026-ban 4 százalék körül várható - közölte a tárca. A kormány ennek érdekében az ipar megerősítését és a magyar kis- és középvállalkozások támogatását kiemelt feladatként kezeli. Az Új Gazdaságpolitikai Akcióterv keretében elindított Demján Sándor Program 1400 milliárd forintos forrást biztosít a hazai kkv-k termelékenységének, hatékonyságának és versenyképességének növelésére. Emellett a Széchenyi Kártya Program beruházási hiteltermékei március óta még kedvezőbb, 3 százalékos kamattal érhetők el.

A magyar gazdaságot - ahogy arra a hitelminősítő értékelése is kitér - ugyan továbbra is terheli a gyenge külső kereslet és a német gazdaság recessziója, azonban hosszabb távon komoly növekedési potenciált jelentenek azok a stratégiai beruházások, amelyek - mint a BMW, BYD, CATL, SEMCORP vagy az EcoPro fejlesztései - a magyar ipar versenyképességét és kapacitásait is jelentősen erősítik - emelték ki. Hozzátették, hogy a kormány itt nem áll meg és elindítja a "100 új gyár" programot, amely a gazdaság élénkítését, munkahelyteremtést és a hazai vállalkozások fejlődését szolgálja.

Az NGM közleményében leszögezte: az ország finanszírozási helyzete változatlan módon stabil és biztonságos, a kormány pedig továbbra is elkötelezett az erős költségvetési kontroll fenntartása mellett, amely hozzájárul a költségvetési hiány és az államadósság csökkentéséhez. A fiskális szigorral összhangban a kormány olyan költségvetéssel tervez, amelynek elsődleges egyenlege - az államadósság után fizetett kamatok nélkül számított jövő évi költségvetési pozíció - egyensúlyi, azaz nullás. Mindez azt jelenti, hogy a gazdasági növekedésre nézve a költségvetés semleges marad, következésképpen se nem ösztönző, sem pedig visszahúzó hatású - fejtették ki.

Emlékeztettek, hogy az infláció emelkedésére válaszul a kormány több célzott intézkedést vezetett be, köztük az élelmiszer árrésének csökkentését és a szolgáltatói önkéntes árkorlátozásokat. A kormány az indokolatlan élelmiszerár-emelkedések megfékezése érdekében határozott lépéseket tett és bevezette az árrés csökkentést, valamint a pénzintézetekkel és telekommunikációs cégekkel önkéntes árkorlátozásról folytatott egyeztetéseket. Ez utóbbiak eredményeként a szolgáltatók nem emelnek díjakat és az idei emeléseiket is visszavonják, ami jelentős könnyebbséget jelent a lakosságnak. Az infláció növekedésének üteme márciusban érezhetően csökkent, és várakozások szerint áprilisban 4 százalék körülire, az élelmiszer-infláció pedig 5 százalék alá mérséklődhet - írták.

"A kormány álláspontja szerint az uniós források Magyarországnak jogszerűen járnak, azért dolgozunk, hogy minél hamarabb rendelkezésre álljanak" - olvasható a közleményben. Az Európai Bizottság legfrissebb adatai szerint hazánk már 1,97 milliárd eurót lehívott a 2021-2027-es programozási időszakban elérhető 21,7 milliárd euróból, és ez az összeg a közeljövőben tovább emelkedhet. További 12 milliárd euró már rendelkezésre áll, amely bevonásra vár a gazdaságba, ennek felhasználása a magyar vállalkozások közreműködésével hamarosan megkezdődhet. A magyar gazdaság erős alapokon nyugszik, és továbbra is vonzó célpont a nemzetközi befektetők számára - közölte az NGM.