NGM: havi 150 ezer forintos lakhatási támogatást is kaphatnak a fiatalok

Megosztás itt:

Palóc André hozzátette: ezt az összeget lakbérre vagy lakáshitel törlesztésre is fordíthatják. A munkáltatók számára is kedvezőbb ez a juttatási forma, hiszen adózása hasonló a már jól bevált SZÉP-kártyáéhoz. A támogatás felhasználása egyszerű, lakáshitel-törlesztés esetén a bankhoz érkezik az összeg. Bérbeadásnál ezt a támogatást a bérlő mellett közvetlenül a bérbeadó is kaphatja.

Közölte: a kormány célja ezzel az intézkedéssel is az, hogy a megfizethető lakhatást támogassa, amely kiemelt célja a 21 pontos új gazdaságpolitikai akciótervnek.

MTI