2025. 08. 28. Csütörtök
Gazdaság

NGM: Brüsszel veszélybe sodorja a magyar munkahelyeket

2025. augusztus 28., csütörtök 09:22 | MTI

Brüsszel hosszú ideje elhibázott gazdaságpolitikát folytat, a háborút támogatja a béke helyett, és minden pénzt Ukrajnának ad. Az Európai Unió elhibázott vámmegállapodásai és háborúpárti politikája súlyos károkat okoznak a magyar gazdaságnak, iparnak, a vállalkozásoknak, és veszélyeztetik a munkahelyeket is. A kormány ezt nem nézi tétlenül: iparvédelmi és munkahelyvédelmi akciótervet indít - írta a legfrissebb munkaerőpaci adatokhoz fűzött csütörtök reggeli kommentárjában a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Kiemelték: 2010 óta egymillióval több embernek van munkája, a bérek pedig háromszorosára nőttek. Most is ezt az utat folytatjuk: változatlanul a magyar ipar, a magyar munka és a magyar családok védelme az első - szögezték le.

Az NGM felhívta a figyelmet arra, hogy még soha nem mértek ilyen magas foglalkoztatási rátát Magyarországon mint idén júliusban, a 75,8 százalékos érték a rendszerváltás óta az eddigi legmagasabb foglalkoztatási arány, ami jól jelzi a hazai munkaerőpiac válságállóságát.

Idézték a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatait, amelyek alapján 2025 júliusában több mint 4,7 millióan dolgoztak Magyarországon, a megelőző hónaphoz viszonyítva a foglalkoztattak száma 32,5 ezerrel nőtt, miközben a regisztrált álláskeresők száma rendkívül alacsony szinten maradt. A munkanélküliek száma az előző hónaphoz képest 1,2 ezerrel, az egy évvel korábbi értékhez képest pedig 1,7 ezerrel csökkent. A munkanélküliségi ráta 4,3 százalék, így hazánkban a munkanélküliség mértéke továbbra is az európai uniós átlag alatt van.

A magas foglalkoztatottság a magyar gazdaság egyik alappillére, a hatékony kormányzati intézkedéseknek köszönhetően 2010-hez képest már 1 millióval többen dolgoznak, miközben az átlagbér több mint háromszorosára, a minimálbér pedig négyszeresére nőtt. A fizetések ráadásul egyre többet is érnek: több mint 1,5 éve folyamatosan nőnek a reálbérek így a családok egyre több pénzből tudnak gazdálkodni - sorolta az NGM.

Megjegyezték, hogy az Európai Unió elhibázott vámmegállapodása súlyos károkat okoz a magyar és az uniós vállalkozásoknak egyaránt, veszélyezteti a magyarországi ipart és a munkahelyeket. Az NGM egyúttal megerősítette, hogy az iparvédelmi és munkahelyvédelmi akcióterv kidolgozása során a Nemzetgazdasági Minisztérium tárgyalásokat folyatatott a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, valamint a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával.

A cél közös: meg kell védeni a munkahelyeket, a magyar vállalkozásokat és a munkavállalókat - fogalmazott a minisztérium.

