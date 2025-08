NGM: a mikro- és kisvállalkozások számára elérhető támogatás keretösszege 50 milliárdról 150 milliárd forintra emelkedik

Megosztás itt:

A támogatási keretösszeg a korábbi 50 milliárd forintról 150 milliárd forintra emelkedik, így háromszoros forrás válik elérhetővé a vállalkozások számára.

A pályázat célja, hogy támogassa a négy legkevésbé fejlett régióban (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország), valamint a Szabad Vállalkozási Zónák településein működő mikro- és kisvállalkozások fejlődését. A támogatás révén ezek a vállalkozások megerősíthetik versenyképességüket, előmozdítva ezzel a térségek gazdasági felzárkózását és a helyi gazdaság élénkítését. A pénteken megjelent módosított pályázati felhívás tovább erősíti ezt a célt - írták.

Kifejtették, a módosítások legfontosabb eleme, a vissza nem térítendő támogatás felső határa 30 millió forintról 120 millió forintra emelkedik, így akár 240 millió forintos projektek is megvalósíthatók. Bővül a támogatható tevékenységek köre, immár új ingatlan építésére is igényelhető támogatás. Az eszközbeszerzésre és technológiai fejlesztésre előírt kötelező minimumarány 35 százalékról 30 százalékra csökken, ezáltal nagyobb szabadságot kapnak a pályázók beruházásaik megtervezésében. A mobil, nem helyhez kötött eszközök legfeljebb 10 munkanapig a megvalósítási helyszínen kívül is tárolhatók, ami különösen az építőipari vállalkozások számára jelent jelentős könnyebbséget.

A közleményben Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért felelős államtitkár hangsúlyozta, a pályázati keretösszeg emelése és a pályázati feltételek rugalmasabbá tétele azt a célt szolgálja, hogy a vállalkozások nagyobb léptékű beruházások megvalósítására is képesek legyenek. A legkisebb vállalkozások támogatása a kormány kiemelt célja, hiszen ezek a cégek jelentős szerepet játszanak a helyi munkahelyteremtésben és a gazdasági aktivitás fenntartásában.

A programra a 2025. július 7-i felfüggesztésig összesen 1571 kérelem érkezett, összesen 28,43 milliárd forint értékben. A pályázati rendszert működtető Nemzeti Fejlesztési Központ eddig 147 projektet támogatott, mintegy 2,9 milliárd forint értékben. A már benyújtott, de még el nem bírált kérelmek esetén lehetőség nyílik a támogatási kérelem visszavonására, és az új feltételek szerinti újbóli benyújtásra - írták a közleményben.

A támogatási intenzitás továbbra is 50 százalék, azaz a beruházás költségeinek felét az állam - az Európai Unió társfinanszírozásával - fedezi. A maximálisan igényelhető előleg a megítélt támogatás 50 százaléka, de legfeljebb 60 millió forint lehet - sorolták.

Ismertették, a támogatási kérelmek 2025. augusztus 5-én 17 órától nyújthatók be a www.palyazat.gov.hu felületen. A Nemzeti Fejlesztési Központ felhívja a figyelmet arra, hogy a rendelkezésre álló keret bőséges, ezért érdemes alaposan átgondolt, szakmailag megalapozott projektekkel jelentkezni, mivel a benyújtást követően tartalmi módosításra nincs lehetőség.

Forrás: MTI

Fotó: Canva