NGM: a kormány azért dolgozik, hogy egyre több pénz maradjon a családok zsebében

Megosztás itt:

Brüsszel folyamatos nyomásgyakorlása ellenére a kormány nem Ukrajnára, hanem következetesen a magyar lakosság, kiemelten a gyermekes családok támogatására fordítja Magyarország forrásait. A kormány folyamatosan azért küzd, hogy a családok anyagi mozgástere bővüljön, ezért Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtja végre. A kormány célja, hogy a magyar családok a zsebükben érezhessék a növekvő bérek és az adócsökkentések hatását, ezért a kiterjesztett árréscsökkentéssel folyamatosan harcol az indokolatlan áremelések ellen - írták.

A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint 2025 márciusában a bruttó átlagkereset meghaladta a 714 ezer forintot, ami az előző év azonos időszakához viszonyítva 56 ezer forintos, azaz 8,5 százalékos növekedést jelent. Márciusban a fizetések vásárlóereje éves összevetésben 3,5 százalékkal nőtt. A reálkeresetek immár több mint másfél éve megszakítás nélkül növekednek, ami jelentősen javítja a családok pénzügyi helyzeté - áll a közleményben.

A foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár kiemelte: 2010-hez képest az átlagbér több mint háromszorosára, míg a minimálbér a négyszeresére emelkedett. A családok egyre több pénzből tudnak gazdálkodni, ezáltal pedig többet is tudnak költeni. A kormány elkötelezett a családok anyagi biztonságának további erősítése mellett, ezért Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtja végre. Ennek keretében 2025. július 1-jétől teljes egészében mentesül a személyi jövedelemadó alól a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj és az örökbefogadói díj. 2025. október 1-jétől a háromgyermekes, majd 2026. január 1-jétől 4 lépcsőben a kétgyermekes anyák is élethosszig tartó szja-mentességet kapnak, valamint a 30 év alatti édesanyák is teljes jövedelemadómentességben részesülnek. A kormány célja, hogy hazánk családi adóparadicsommá váljon, ahol a gyermeket vállaló és nevelő szülők valódi megbecsülésben és érdemi anyagi támogatásban részesülnek - közölték.

Az eddig bevezetett adókedvezmények és a kereskedelmi árrések csökkentésére irányuló lépések kézzelfoghatóan hozzájárulnak a lakossági fogyasztás bővüléséhez, valamint a családok mindennapi terheinek mérsékléséhez. Az élelmiszerekre vonatkozó árréscsökkentést május 19-től kiterjesztette a kormány a háztartási cikkekre is, amely összesen 30 termékkategóriát érint. A kormány célja, hogy az árak letörésén és a fogyasztás bővülésén keresztül a magyar gazdaság növekedése is újabb lendületet vegyen - közölte az NGM.

Forrás: MTI

Fotó: MTI