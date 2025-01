NGM: 2025 a magyar családok és a vállalkozások éve

Megosztás itt:

Már elindult a fordulat, de 2025-ben a kormány támogatásával tovább javulhat a családok helyzete. Ennek érdekében a kormány 21 intézkedésből álló új gazdaságpolitikai akciótervet fogadott el, melynek kiemelt célja a jövedelmek vásárlóerejének növelése és a megfizethető lakhatás biztosítása.

Mint arra felhívták a figyelmet, a családok életében már láthatók a fordulat jelei: a foglalkoztatottak száma továbbra is rekordmagas, míg az inaktívak száma rekordalacsony. Közel 4,7 millióan dolgoznak, miközben 2010-hez képest az átlagbér több mint háromszorosára, a minimálbér pedig négyszeresére nőtt. Több mint egy éve folyamatosan nőnek a reálbérek, amelynek köszönhetően egy éve bővül a kiskereskedelmi forgalom, a hazai turizmus pedig 2024-ben újabb rekordévet zárt. 2023 januárja óta fokozatosan élénkül a lakossági hitelpiac, tavaly novemberben Magyarország lakossági hitelállomány-növekedése az EU élmezőnyébe tartozott. Éledezik a lakáspiac is, 2024-ben több mint harmadával emelkedett a lakástranzakciók száma. Az autópiac is növekedő pályára állt, tavaly 13 százalékkal bővült az újautó-eladások száma - sorolta az NGM.

A kormány itt nem áll meg, 2025-ben tovább javul a családok helyzete. Az új gazdaságpolitikai akcióterv keretében a kormány összesen 2632 milliárd forintnyi forrást mozgósít a magyar családok és fiatalok támogatása, a jövedelmek vásárlóerejének növelése és a megfizethető lakhatás biztosítása érdekében. Az akcióterv részeként történelmi jelentőségű hároméves bérmegállapodás született. 2027-ig a minimálbér 40 százalékkal emelkedik, az inflációt pedig alacsonyan tartja a kormány, így a családok egyre többet költhetnek, jelentősen nő a családok jövedelmének vásárlóereje.

Kiemelték: elindult a munkáshitel program, amely a 17-25 év közötti dolgozó fiatalok életkezdéséhez biztosít akár 4 millió forintos, kamatmentes hitelt. A kormány megduplázza a gyermekek után járó családi adókedvezményt, így - az idei emeléssel együtt - az adókedvezmény bevezetése óta összesen 4400 milliárd forinttal több marad a gyermekes családoknál. A megfizethető lakhatás és a családok otthonteremtésének támogatása érdekében a kormány többek közt elindította a 3 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyújtó vidéki otthonfelújítási programot. Lehetővé tette, hogy a munkáltatók kedvezményes adózás mellett havi akár 150 ezer forintos lakhatási támogatást adjanak 35 év alatti munkavállalóik számára. Mindezek mellett az akcióterv keretében a kormány biztosítja az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások lakáscélú felhasználásának lehetőségét, valamint fenntartja az új lakóingatlanok értékesítésére vonatkozó 5 százalékos kedvezményes áfát - emlékeztetett az NGM.

Forrás: MTI

Fotó: MTI