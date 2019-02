New Jersey demokrata szenátora is elnök lenne

A 49 éves New Jersey-i szenátor, aki korábban Newark polgármestere is volt, támogatónak küldött e-mailben és videóüzenetben jelentette be indulását. Az első kommentárok felhívják a figyelmet arra, hogy a bejelentés a Fekete Történelem Hónapja nevű, az afroamerikaiakra emlékező, évente megrendezett eseménysorozat első napján jelent meg.

A szintén afroamerikai Booker indulása nem meglepetés: régóta hangoztatta e szándékát. A 2018 őszén tartott félidős választásokon – amikor a képviselőház egészét és a szenátus csaknem egyharmadát választották újra, valamint több államban kormányzóválasztást is tartottak – az egyik legaktívabban kampányoló politikus volt. 24 tagállamban járt és mindenütt azt hangoztatta, hogy az ország „morális pillanathoz” érkezett. A politikus Donald Trump elnök egyik éles bírálója, elsősorban a kormányzat bevándorlási és klímapolitikájával elégedetlen. A bűnügyi igazságszolgáltatás reformjának híve és szót emelt a marihuána legalizálásáért, támogatja az azonos neműek házasságát. Bookert 2016-ban elsöprő többséggel választották meg Newark polgármesterének, 2013 óta pedig a szenátus tagja. Az Egyesült Államok legjobb egyetemein – a Stanford egyetemen és a Yale jogi karán – folytatott tanulmányokat, majd Newarkbn szegényeket segítő nonprofit szervezetet hozott létre. Agglegény és kiváló szónok hírében áll. Ezzel együtt is a Demokrata Párton belül sokan bizalmatlanul tekintenek rá, mert kiváló kapcsolatai vannak az üzleti világgal, és sokan nem felejtették el azt sem, hogy a 2012-es elnökválasztási kampányban védelmébe vette Mitt Romney republikánus elnökjelölt milliárdos vállalkozásait Booker a demokrata párti elnök-aspiránsok rendkívül sokszínű táborába lépett be. Elizabeth Warren, Kamala Harris, Kirsten Gillibrand szenátor, Tulsi Gabbard képviselő, Julián Castro az előző elnök, Barack Obama kormányának volt minisztere, Pete Buttigieg, egy indianai kisváros polgármestere már hivatalosan is bejelentette indulását az elnökjelöltségért. Várhatóan indul Bernie Sanders szenátor és Joe Biden volt alelnök is.