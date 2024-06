Népszerű a klíma a lakásokban, várni kell a beszerelésre + videó

Aki hűtés mellett fűtésre is használja a klímaberendezést, ajánlott az őszi karbantartás is – tette hozzá a szakember.

Moharos Attila, munkatárs Mecsek Klíma kft.: "A lerakódott kosz, illetve esetlegesen penésztől meg kell szabadítani a készüléket. Ez egyrészt növeli a hatásfokot is, valamint a kültéri egységen is érdemes egy nagynyomású mosást tartani, hogy a lerakódott por és kosz onnan is eltűnjön. Így a hatásfokot maximálisan meg tudja adni a készülék a tulajdonosának."

