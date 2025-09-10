Keresés

Gazdaság

Nemzetközi elismerésben részesült a BÉT a pénzügyi tudatosság fejlesztését szolgáló programokért

2025. szeptember 10., szerda 13:36 | HírTV

Nemzetközi elismerésben részesült a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) a pénzügyi tudatosság fejlesztését szolgáló programokért - közölte a BÉT szerdán az MTI-vel.

  • Nemzetközi elismerésben részesült a BÉT a pénzügyi tudatosság fejlesztését szolgáló programokért

A Capital Markets Awards a Euromoney nemzetközi pénzügyi szaklap által létrehozott elismerés, amely a globális tőkepiaci szereplők – többek között az értéktőzsdék, brókercégek, piaci adatszolgáltatók és letétkezelők vagy értéktárak – kiemelkedő teljesítményét honorálja.

Kiemelték, hogy a Közép- és Kelet-Európa legjobb pénzügyi edukációs tőzsdéje kategóriában a BÉT vehette át az elismerést. Az értékelésnél a Euromoney olyan szakmai szempontokat vett figyelembe, mint az új vagy kibővített pénzügyi edukációs programok elindítása, a digitális megoldások és technológiák alkalmazása a pénzügyi ismeretek bővítésére, valamint a közös kezdeményezések és partnerségek létrehozása.

A Euromoney már több mint 30 éve díjazza azokat a bankokat, pénzügyi intézményeket, amelyek kiemelkedő teljesítményt nyújtanak.

A közlemény idézte Tóth Tibort, a BÉT vezérigazgatóját, aki elmondta: nagy megtiszteltetés számukra, hogy a Budapesti Értéktőzsde a pénzügyi kultúra fejlesztését célzó munkájával nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is kiemelkedőnek bizonyult.

