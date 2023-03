Németországgal kivételez az Európai Unió

Megosztás itt:

Az olasz bioüzemanyagot főként növényi biomasszából állítják elő, ami már most elérhető a piacon. Előállítása olcsóbb, mint német szintetikus társáé, amely jelenleg 20 euróba, vagyis majdnem 8000 forintba kerülne literenként - mármint ha lenne. Egyelőre ugyanis még csak tervben van. Minderről kedden Brüsszelben is tárgyaltak, ahol Olaszország mellett Bulgária és Lengyelország is tartózkodott az energiaügyi miniszterek szavazásán.

A Matteo Salvini vezette Liga képviselője szerint Rómának most nagy szüksége van a szövetségeseire, köztük Magyarországra, akik a 2026-ig tartó egyeztetések során kiállnak majd az olasz érdek mellett.

Az Európai Unió 2035-ig jelentős mértékben csökkentené a benzin és gázolaj használatát. Ugyan a belső égésű motorral hajtott járművek maradhatnak még a piacon, de az üzemanyagok tekintetében Brüsszel mielőbbi átállást sürget a környezetbarát technológiák irányába.