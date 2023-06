Németh Szilárd: A rezsicsökkentés működik, a kormány meg fogja védeni

Megosztás itt:

A rezsicsökkentés működik és a kormány meg fogja azt védeni – jelentette ki a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos az Origónak adott interjújában. Németh Szilárd jelezte, hogy a kormánypártok és a szolgáltatók támogatásával törvényjavaslatot készül benyújtani, ami rendezi a PB-gázpalackokkal kapcsolatban felmerült problémákat.

Ugyanis a kormánybiztos a palackos, tartályos vagy úgynevezett falugázt használók problémáiról szólva a lapnak elmondta: gyakran nincs elég palack, és kialakult egy olyan gyakorlat is, ami nem rezsivédett, vagyis a kereskedők inkább a kisebb kiszerelésű gázpalackokat forgalmazzák, mintsem a rezsicsökkentett árú, 11 és fél kilogrammos palackokat.

Egyszerre kell fenntartani az ellátásbiztonságot és a megfizethetőséget – fejtette ki.

A rezsicsökkentés eltörléséről szóló Brüsszeli javaslat tönkretenné a magyar gazdaságot - fogalmazott a Kossuth Rádióban Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint hazánknak világossá kell tennie, hogy a rezsicsökkentés kérdése és a költségvetés megalkotása nemzeti hatáskör.

Amennyiben a paksi atomerőmű bővítését be tudták volna fejezni, akkor most az ország kiszolgáltatottsága is alacsonyabb lenne, ahogy az energiaárak is-mutatott rá a kormányfő. Ugyanakkor kifejtette: év végére - minden nehézségek ellenére is - egy számjegyűre csökkentik az inflációt, jövőre pedig 6%-os átlagos áremelkedéssel számolnak.