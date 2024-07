Your browser does not support the video tag.

Legfrissebb híreink Továbbra is marad a magas hőmérséklet + videó Egyre erősebb a hőhullám. Ma a csúcshőmérséklet több mint 40 fok is lehet, továbbra is vörös riasztás van érvényben. A háziorvosok az ilyenkor használatos légkondíciónál berendezések veszélyeire is figyelmeztetnek, hiszen sokaknál allergiás tüneteket okozhatnak. 40 órás reptéri késés + videó Sokan már kétszer is meggondolják, hogy útnak induljanak-e repülővel a nyári hónapokban. Rengeteg rémhír terjed arról, hogy hatalmasak a várakozási idők. A Radar című műsorunknak az egyik utas elmesélte, hogy zajlott az utazást megelőző 40 órás kálváriája.