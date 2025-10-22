Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 22. Szerda Előd napja
Jelenleg a TV-ben:

Paláver

Következik:

Híradó 17:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Gazdaság

Nem fogjuk hagyni! – Lázár János lecsapott az arrogáns osztrák multira, vizsgálat indul a pénzügyi visszaélések miatt

2025. október 22., szerda 15:00 | Világgazdaság
autópálya M5 korrupció botrány M6 koncesszió publicisztika audit Strabag Lázár János M30 SZTFH 2010 előtt

Botrány az autópályák körül: Lázár János minisztériuma nemcsak az M30-as hibái miatt támadja a Strabagot, hanem rendkívüli auditot is elrendelt a 2010 előtti "rendkívül kedvezőtlen" M5/M6 koncesszióknál, pénzügyi visszaélések gyanúja miatt. A cég pofátlanul szerződést hosszabbítana, miközben egy utat sem tud rendesen megépíteni.

  • Nem fogjuk hagyni! – Lázár János lecsapott az arrogáns osztrák multira, vizsgálat indul a pénzügyi visszaélések miatt

Botrány az autópályák körül: Lázár János minisztériuma nemcsak az M30-as hibái miatt támadja a Strabagot, hanem rendkívüli auditot is elrendelt a 2010 előtti "rendkívül kedvezőtlen" M5/M6 koncesszióknál, pénzügyi visszaélések gyanúja miatt. A cég pofátlanul szerződést hosszabbítana, miközben egy utat sem tud rendesen megépíteni.

 A multinacionális arrogancia

Képzeljük el a jelenetet. Egy multinacionális óriáscég, a Strabag, épít egy autópályát (M30), ami alig pár évvel az átadás után kritikusan megsérül, le kell zárni. Ahogy azt minden autós, aki a kerülőúton bosszankodik, pontosan tudja, ez elfogadhatatlan. A cég magyarázkodása ("ismeretlen eredetű vízmozgás") pedig egyenesen szürreális. De ahelyett, hogy alázattal elvégeznék a garanciális munkát, mit tesznek? A közleményük szerint "visszautasítják" a jótállási igényt. És hogy a pofátlanságot kimaxolják, a másik cégükön (AKA Zrt.) keresztül megpróbálják meghosszabbítani egy másik, 2031-ben lejáró zsíros koncessziójukat.

 A cselekvő kormány válasza

Lázár János és a nemzeti kormány válasza nem késett sokáig, és pontosan azt tükrözi, ami 2010 óta megváltozott Magyarországon. A minisztérium közleménye egyértelmű: "Nem fogjuk hagyni, hogy a Strabag diktáljon!" A kormány nemcsak, hogy elutasította a hosszabbítási kérelmet, de két fronton is ellentámadásba lendült.

  • M30: Végezze el az "ámokfutó felelősséghárítás" helyett azt a munkát, amit vállalt, és amiért a pénzt felvette.
  • M5/M6: Lázár János rendkívüli auditot rendelt el a 2031-ig tartó koncesszióknál, mert "felmerül a gyanú, hogy a korábbi időszakban pénzügyi visszaélések következtek be."

A 2010 előtti múlt kísértete

És itt érkezünk el a publicisztikánk legfontosabb pontjához: a Strabag-ügy nem egy egyszerű építőipari vita. Ez egy szimbólum. Azt a 2010 előtti, "gyarmati" korszakot idézi, amikor a baloldali kormányok (ahogy azt az SZTFH jelentése is kimutatta) "rendkívül kedvezőtlen", a nemzetközi gyakorlatnak ellentmondó, az állam érdekeit súlyosan sértő szerződéseket kötöttek, amelyek "rendkívüli pénzügyi előnyökhöz" juttatták a multinacionális befektetőket. A Strabag mostani arroganciája ebből a korszakból táplálkozik; abból a hitből, hogy Magyarországon bármit megtehetnek.

Konklúzió: a különbség a szolgaság és a szuverenitás között

Lázár János fellépése azt üzeni: ez a korszak véget ért. Míg a hazai euromédia és az általuk futtatott ellenzék (mint a Tisza Párt) a brüsszeli érdekekért és a multik kiszolgálásáért lobbizik, addig a nemzeti kormány a magyar emberek pénzét és a magyar állam szuverenitását védi. A választás ma is erről szól: visszatérünk a 2010 előtti gyarmati sorba, ahol a multik diktálnak, vagy a nemzeti érdeket képviseljük, még egy olyan óriással szemben is, mint a Strabag.

 Olvassa el a tényfeltáró dossziénkat, amely pontról pontra bemutatja az ellenzék és a brüsszeli elit képmutatását!

További híreink

Figyelem! Nem lesz áram rengeteg magyar településen – mutatjuk, hogy hol és mikor

Menczer Tamás: Miért támadja Weber, Ursula és Zelenszkij a békét? Ezért! + videó

4 csillagjegy élete teljesen megváltozik 2026-ban

Vadai Ágnes arcátlanul beletörölte a lábát az egyik legfontosabb polgári körbe

Elképesztő videók! Sebestyén Balázs többmilliós luxusútra vitte kollégáit

Meglepő helyre utazott Zelenszkij

Kétségbeesett kapkodás: Magyar Péter retteg az október 23-i kudarctól

Ettől a Lidl-kincstől lesz rend a konyhádban – és még jól is mutat!

Bayer Zsolt: Brüsszel sikítófrászt kapott mikor bejelentették, hogy Budapestre jönnek találkozni + videó

További híreink

Bayer Zsolt: Brüsszel sikítófrászt kapott mikor bejelentették, hogy Budapestre jönnek találkozni + videó

Békedíjat vett át Donald Trump + videó

Orbán Viktor is reagált a budapesti békecsúcs megtartása kérdéséről

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Orbán Viktor is reagált a budapesti békecsúcs megtartása kérdéséről
2
Bayer Zsolt: A botrányai ellenére most polgárháborúval riogat a volt vezérkari főnök + videó
3
Deák Dániel: Igenis lesz Budapesten békecsúcs Donald Trump és Vlagyimir Putyin között + videó
4
Békedíjat vett át Donald Trump + videó
5
Deák Dániel: Igenis lesz Budapesten békecsúcs Donald Trump és Vlagyimir Putyin között + videó
6
A háborús lobbi pánikja: a BBC lefújta a békecsúcsot?
7
Menczer Tamás: Miért támadja Weber, Ursula és Zelenszkij a békét? Ezért! + videó
8
Az orosz külügyminiszter cáfolta a békecsúcs elhalasztásáról szóló híreket + videó
9
A Louvre-ban történt rablás előtt már borzolta a kedélyeket egy elképesztő kincslopás Párizsban
10
A fizikai kasztrálást is törvénybe foglalná Lázár János pedofil bűnözők esetében + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!