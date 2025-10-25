Megosztás itt:

Orbán Viktor miniszterelnök a hétvégén egy rövid, de annál nagyobb súlyú bejegyzést tett közzé. Felsorolt hét kulcsfontosságú intézkedést, a rezsicsökkentéstől a 9%-os társasági adóig, majd feltette a költői kérdést: mi a közös bennük?

A válasza: "Brüsszelnek egyik se tetszett, de mi mindet megcsináltuk."

Hiba lenne ezt a posztot egyszerű politikai dicsekvésként vagy propagandaként elkönyvelni. Aki így tesz, az nem látja a fától az erdőt. Ez a lista valójában egy gazdaság- és társadalomfilozófiai hadüzenet; ez maga a "Magyar modell" esszenciája, amely homlokegyenest szembemegy a brüsszeli-globalista fősodorral.

Elemzésünk most lebontja, miért is "nem tetszett" ez a lista Brüsszelnek.

A modellek harca: szuverenitás vs. birodalmi egységesítés

A vita nem technikai, hanem filozófiai. A brüsszeli birodalmi gondolkodás célja a harmonizáció és a központosítás. Azt akarják, hogy minden tagállam ugyanazt a neoliberális gazdaságpolitikát (magas adók, "piaci" energiaárak, nyitott határok) kövesse.

Ezzel szemben a magyar kormány által képviselt "Magyar modell" a nemzeti szuverenitásra és a testreszabottságra épül.

Nézzük a listát ezen a szemüvegen keresztül:

Rezsicsökkentés és Fix 3%-os hitel: Brüsszel számára ez "piactorzítás". A globalista modell szerint az árat a "piacnak" (vagyis a multinacionális energiacégeknek és bankoknak) kell diktálnia, még akkor is, ha ez tönkreteszi a családokat és a vállalkozásokat. A magyar válasz: a nemzeti kormány feladata megvédeni az állampolgárokat a piaci sokkoktól.

Egykulcsos JÖV és 9%-os Társasági Adó: Brüsszel (és a globális baloldal) ezt "tisztességtelen adóversenynek" nevezi. Ők egy globális minimumadót és magas, büntető jellegű adókat akarnak. A magyar modell szerint a munkaalapú társadalom és a versenyképesség alapja az alacsony adó. Ez vonzza ide a beruházásokat, amelyek munkahelyeket teremtenek.

Migránsmentes Magyarország: Ez a leglátványosabb töréspont. A brüsszeli modell a "nyílt társadalomra" és a migrációra mint gazdasági és társadalmi eszközre tekint. A magyar modell a kulturális és fizikai biztonságot helyezi előtérbe. A kerítés nemcsak fizikai, hanem szimbolikus határ is a két világkép között.

Családi adókedvezmény és 13. havi nyugdíj: A brüsszeli fősodor ezeket "fenntarthatatlan" és "ideológiailag vezérelt" (értsd: nem LMBTQ-barát) kiadásoknak tekinti. A magyar modell szerint a nemzet jövője a családokban, a stabilitás pedig a megbecsült idősekben rejlik.

A következő csata: az adómentesség

A miniszterelnök posztja nemcsak a múltról, hanem a jövőről is szól. A "Felkészül: a két- és háromgyermekes anyák adómentessége" mondat pontosan kijelöli a következő harcteret.

Brüsszel ezt is támadni fogja. Azt fogják mondani, hogy "diszkriminatív" (miért csak az anyák?), és hogy "szembemegy a gender-semleges politikával". A magyar kormány válasza várhatóan az lesz, hogy a nemzet demográfiai jövője felülírja a brüsszeli ideológiai elvárásokat.

Konklúzió: A játék tétje

Amikor Orbán Viktor azt írja, "Jövőre nem babra megy a játék", az pontosan ezt jelenti. A posztban felsorolt sikerek mindegyike egy-egy csata volt, amit a magyar szuverenitásért vívtak meg a brüsszeli egységesítéssel szemben.

A lista nem puszta felsorolás, hanem egy sikeres, működőképes, nemzeti érdekű alternatíva felmutatása a kudarcot valló globalista modellel szemben. És ez az, ami Brüsszelnek a legjobban "nem tetszik".

Forrás: Orbán Viktor