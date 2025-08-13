Négy új hajóval bővül a BAHART flottája

Megosztás itt:

„Végre elindult az az intenzív fejlődés, amire nagyon nagy szükség volt” – mondta az Indexnek Veigl Gábor, a Balatoni Hajózási Zrt. (BAHART) vezérigazgatója, amikor a cég elmúlt éveinek változásairól beszélgettünk. A BAHART kezében jelentős infrastruktúra összpontosul: közel 20 személyhajó- és révkikötő, vitorláskikötők, telephely és egy jelentős hajóflotta – közel húsz személyhajó, hat komp, valamint ipari hajók is szolgálják a balatoni közlekedést.

Hosszú időn át kevés fejlesztési forrás jutott erre a komplex rendszerre, ám a magyar állam 2019-es tulajdonosi belépésével egy új korszak megkezdődött. Azóta intenzív fejlesztések folynak, kézzelfogható eredményei az elmúlt egy-két évben láthatóvá váltak. Ennek egyik legszemléletesebb bizonyítéka a négy új hajó beszerzése, amely új lendületet adott a balatoni hajózásnak.

„Két komp és két katamarán épült teljesen egyedi tervek alapján. A Balaton különleges adottságai ezt követelték meg” – magyarázta Veigl Gábor. A tó sekély vízmélysége, a kikötők sajátosságai, a változó hajózási körülmények és a jellegzetes szélviszonyok mind-mind befolyásolták a hajók formavilágát és műszaki megoldásait.

„A hajókat úgy terveztük, hogy alkalmazkodjanak a felhasználói szokásokhoz, figyelembe véve a környezetvédelmi szempontokat, és persze az utasok kényelmét is.” Különösen a kompoknál volt fontos a méretek optimalizálása: vízi úton kellett szállítani őket, át kellett férniük a Sió-zsilipen, így a szélesség szigorúan szabályozott volt, míg a hosszúságot a kikötők befogadóképessége határozta meg.

Ennek eredményeként a hajók hosszabbak lettek a korábbiaknál, több gépjárművet tudnak szállítani. A legizgalmasabb újítás a felső, körpanorámás fedélzet, ahol az utasok körbesétálhatnak, és élvezhetik a balatoni táj páratlan látványát. Sőt, a kormányállás körül sétálva meg is pillanthatják a parancsnokot munka közben, így közelebb kerülnek magához a hajózás művészetéhez.

A kompok útvonala változatlan: Szántódrév és Tihany között közlekednek – mondta Veigl Gábor. „Négy kompunk volt eddig, amelyek 1961 és 1976 között épültek, vagyis nem mai darabok, bár folyamatos műszaki karbantartással tartottuk őket jó állapotban. Az új hajókkal jelentős kapacitásnövekedést értünk el, és időszerűvé vált a flotta megújítása is.”

