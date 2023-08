Ne reménykedjünk az olcsóbb sertéshúsban

Rekordösszegű, akár a 4,5 milliárd forintot is meghaladó kárrendezéssel számolhatnak a biztosítók a múlt heti viharok miatt. A részletekről Szekeres Csaba pénzügyi szakértő beszélt a HírTV stúdiójában.

Újabb 20 milliót hozott a magyar IT-cég lusta macskája

A másfél éve startolt hazai IT-startupot a Hiventures inkubációs tőkeprogramjával már az induláskor is támogatta. A kockázatitőke-befektető az Inkubáció + program keretei között most újabb 20 millió forintot fektetett be a cicás cégbe.