NAV: éjfélkor lejár az szja-bevallási határidő

3598-ra nőtt hazánkban a beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 3 idős krónikus beteg. Ezzel 470 főre emelkedett az elhunytak száma, 1454-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek száma 1674 fő. Az aktív fertőzöttek 45%-a , az elhunytak 61%-a, a gyógyultak 46%-a budapesti. Továbbra is érvényes az a szabály, hogy valamennyi egészségügyi ellátás csak előzetes, telefonon történő bejelentkezés után vehető igénybe - figyelmeztetett Müller Cecília országos tisztifőorvos. A kormány elkötelezett az egészségügyi alapellátás fejlesztésében, az egészség megőrzésében és a betegségek megelőzésében - jelentette ki Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár. A meghívott csaknem 18 ezer ember 67,7 százaléka részt vett az országos reprezentatív koronavírus-szűrővizsgálaton, ez magas részvételi aránynak számít - mondta Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora. Az MSZP-s Kunhalmi Ágnes az állami kórházakat nevezte a járvány gócpontjainak. A Fidesz hangsúlyozta: a járvány alatt eddig egy gócpont alakult ki, a Karácsony Gergely vezette fővárosi önkormányzat Pesti úti idősotthonában, ahol már 45 fő az elhunytak száma és 306 idős ember fertőződött meg. A kijárási korlátozások megszűnése nem egyenlő a járvány előtti időszakra való visszatéréssel – mondta Zacher Gábor toxikológus főorvos a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A speciális önkéntes tartalékos katonai szolgálat bevezetésével kívánja segíteni a koronavírus-járvány idején a munkahelyteremtést a Magyar Honvédség - mondta Benkő Tibor honvédelmi miniszter. Átlépte a 100 milliárd forintot a vállalkozások igénye a versenyképességi támogatásra, ezért a kormány bővítheti a versenyképességi hozzájárulások keretösszegét - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Ugrásszerűen megnőtt a munkahelyvédelmi bértámogatási programra jelentkezők száma az elmúlt két hétben - közölte Bodó Sándor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium foglalkoztatáspolitikai államtitkára. Ma éjfélig lehet módosítani, illetve elfogadni a NAV által készített személyijövedelemadó-bevallási tervezetet. Hatályba lép a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának teljes körű tervezésére és kivitelezésére szóló szerződés, miután létrejött az ennek finanszírozásáról szóló hitelszerződés a kínai Exim Bank és a magyar állam között. A magyarországi szálláshelyek teljes körű felújítását célzó program utolsó szakaszára, valamint további turisztikai fejlesztésekre újabb 150 milliárd forintot biztosít a kormány - közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója. Guller Zoltán szerint Magyarországon a belföldi turizmus fog elsőként helyreállni, a belföldi utazók száma és költésük is magasabb lesz mint tavaly volt. Angela Merkellel német kancellárral tárgyalt Orbán Viktor magyar, Andrej Babis cseh, Mateusz Morawiecki lengyel valamint Igor Matovic szlovák kormányfő videotelefonos konferencia keretében. A V4+Németország megbeszélésen a koronavírus-válságról volt szó - közölte Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A csúcstalálkozó résztvevői egyetértettek abban, hogy a járvány ősszel várható újabb hullámát egy sokkal jobban felkészült egészségügyi rendszernek kell kezelnie Európában. Az egyeztetés megkönnyíti az egységes, közös döntést a határnyitás ügyében - mondta Dömötör Csaba, a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Újabb átkelő nyílt meg az osztrák-magyar határon, Zsira és Lutzmannsburg között - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán. A világban 4 900 253-an fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 323 341, a gyógyultaké pedig 1 689 334 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Szlovénia feloldotta a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozó intézkedéseket Horvátországgal közös határán. Ukrajnában az azonosított fertőzöttek száma egy nap alatt 260 új esettel 18 876-ra nőtt. Tartósan ezer alá süllyedt a naponta regisztrált koronavírus-fertőzések száma Németországban, már tizedik napja jelentettek a járvány lassításában fontosnak tartott határ alatti esetszámot az egészségügyi hivatalok. Spanyolországban az elmúlt 24 órában 83-an hunytak el a koronavírus-járvány következtében, a fertőzés eddig 27 778 halálos áldozatot követelt. Olaszországban egy nap alatt 162-en vesztették életüket a járvány következtében, a halottak száma meghaladta a 32 ezret. Franciaországban az elmúlt 24 órában 140-en vesztették életüket a koronavírus-járvány következtében, összesen több mint 28 ezren haltak meg a fertőzésben. A 11,5 milliós lakosú Belgiumban 9108-ra emelkedett a járványban elhunytak száma. Donald Trump amerikai elnök fontolgatja, hogy megtiltja a beutazást az Egyesült Államokba Latin-Amerikából, különösen Brazília esetében. Brazília ugyanis a világon a harmadik olyan ország, ahol a legtöbb koronavírusos fertőzést diagnosztizálták. A demokraták várható elnökjelöltje, Joe Biden kampánycsapata felfogadta a néhai venezuelai diktátor, Hugo Chávez lányunokáját kampánytanácsadónak - jelentette az amerikai ABC televízió. Ellenjavaslaton dolgozik az osztrák, dán, holland és svéd kormány is az 500 milliárd eurós uniós helyreállítási alappal szemben - nyilatkozta Ausztria kancellárja egy helyi újságnak. Sebastian Kurz elmondta, az ő tervezetük nem tartalmaz közös hitelfelvételt, hiszen ahogy fogalmazott: EU-szintű adósság nélkül is lehetséges az európai gazdaság élénkítése. Mahmúd Abbász palesztin elnök bejelentette, hogy a Palesztin Hatóság érvénytelennek tekinti az Izraellel és az Egyesült Államokkal aláírt összes megállapodást, ideértve a biztonsági egyezményeket is,mert Izrael Ciszjordánia részeinek annektálását tervezi. Lezuhant az orosz légierő egyik Mi-8-as helikoptere a Moszkva megyei Klin város közelében, a legénység életét vesztette. Újabb öt átkelőhelyet nyitnak meg a koronavírus-járvány miatt lezárt személyforgalom előtt a magyar-román határon a kialakult torlódás felszámolása érdekében - közölte Marcel Vela román belügyminiszter. Mától újra látogatható a Fővárosi Állat- és Növénykert, de egyelőre korlátozzák a maximális napi látogatószámot. Júniustól újraindítja budapesti járatait az Air France, a Finnair júliustól közlekedik ismét a ferihegyi repülőtérre. Balatoni zenei fesztiválon árult kábítószert egy holland állampolgár tavaly az ügyészség szerint, ezért vádat emeltek ellene. A Nemzetközi Kerékpáros Szövetség kihirdette a koronavírus-járvány miatt átdolgozott idei versenynaptárát, amelyben augusztus 29-től szeptember 2-ig szerepel a Tour de Hongrie. A Magyar Labdarúgó Szövetség alkalmazza a sportág szabályalkotó testületének cserékre vonatkozó átmeneti szabályát, így a bajnoki találkozókon ötször változtathat csapatának összetételén az edző, a Magyar Kupában hosszabbítás esetén akár hatszor. Távozott a PVSK-Füszért férfi vízilabdacsapatának vezetőedzői posztjáról Lukács Gergely, akinek a helyét az eddig másodedzőként dolgozó Török Viktor veszi át.