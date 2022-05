NAV: csaknem 426 ezren kapnak értesítést adószámla-egyenlegről

Megosztás itt:

Adószámla-kivonatot csak az kap, akinek legalább egy adónemen 5 ezer forintnál nagyobb tartozása, vagy ezer forintot meghaladó túlfizetése van. Többségük a cég- vagy ügyfélkapun kap értesítést, csak a cégkapura nem kötelezett gazdálkodóké érkezik postán. A kivonat mellett késedelmipótlék-értesítőt is kapnak azok, akik fizetési kötelezettségüket tavaly nem, vagy csak késedelmesen teljesítették, és emiatt 5 ezer forintot elérő pótlékuk van.

Az adószámla a NAV elektronikus ügyintézési felületén is bármikor megtekinthető, a 2021-re felszámított pótlékot a gazdálkodók június 16-tól kérdezhetik le. A tartozást a gazdálkodók elsősorban átutalással, vagy a túlfizetés átvezetésével rendezhetik, de egyes esetekben bankkártyával is lehet. A befizetési lehetőségekről szintén tájékoztat a hivatali honlap, miként a túlfizetés kiutalását, vagy tartozásra átvezetését is lehet online kezdeményezni - olvasható a közleményben.

