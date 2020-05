Napirenden a koronavírus-járvány gazdasági hatásait mérséklő adóváltoztatások

Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke telefon tárgyalt. A megbeszélés során szóba került a határvédelem fontossága, a koronavírus elleni védekezés, valamint a járvány világgazdasági következményeinek kezelése. A washingtoni Fehér Ház tájékoztatása szerint az amerikai elnök és a magyar miniszterelnök egyetértettek abban, hogy az amerikai és a magyar nép „vágyik arra, hogy biztonságosan megnyithassa közösségeit és visszatérjen dolgozni”. 3111-re nőtt a hazánkban beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 10 krónikus beteg, ezzel 373 főre emelkedett az elhunytak száma, 759-en már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek száma 1979 fő. Az aktív fertőzöttek 63%-a, az elhunytak 79%-a, a gyógyultak 51%-a budapesti vagy Pest megyei. 964 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 50-en vannak lélegeztetőgépen. Már két napja csökken az aktív koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon – közölte Müller Cecília országos tisztifőorvos. Operatív törzs: Továbbra is indokolt a kijárási korlátozás és az üzletek korlátozott nyitvatartására vonatkozó külön rendelkezések betartása Budapesten és Pest megyében. A koronavírus minden hetedik áldozata fővárosi fenntartású idősotthonban betegedett meg, a főpolgármester mégsem tesz semmit - írja az Origo. Újabb donoroktól vettek vérplazmát, amely súlyos állapotú koronavírus-betegek gyógyítására alkalmas - közölte Lacza Zsombor, a Testnevelési Egyetem rektorhelyettese. Eddig 260 olyan gyógyult jelentkezett, aki szívesen adna plazmát. Őket elő kell szűrni, mert nem mindenkinek a plazmája alkalmas arra, hogy aktív fertőzötteknek beadják – mondta Lacza Zsombor a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A koronavírus-járvány elleni védekezés második szakaszában a könnyítések ellenére is szigorú szabályokat kell betartani – közölte Papp László Debrecen polgármestere. Két nap alatt 595 lélegeztetőgép, 4 millió 200 ezer maszk, valamint 2 millió 900 ezer kesztyű érkezett Magyarországra Kínából - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A következetes, családokat támogató politika anyagilag is és lelkileg, pszichésen is megerősítette a családban élőket – mondta Fűrész Tünde, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és Családokért elnöke a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Minden gyermeknek kötelező bölcsődei, óvodai és iskolai ügyeletet biztosítaniuk az önkormányzatoknak a koronavírus-járvány ideje alatt - közölte Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. A nők elleni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemben nem az isztambuli egyezmény a csodafegyver, hanem a megelőzés és a hatékony jogszabályi rendszer – mondta Juhász Hajnalka, a KDNP alelnöke a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Innovációs és Technológiai Minisztérium: A vírusválság nem írja felül az útfejlesztési terveket. A BMW tekintettel a járványügyi korlátozások miatt romló értékesítési kilátásokra, magyarországi gyára üzembe helyezését egy évvel elhalasztja. A BMW vezetői elkötelezettek a debreceni gyárépítés mellett, erről biztosították a vállalat vezetői Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert. A koronavírus törvény kapcsán is bebizonyosodott, hogy Magyarország jó úton jár, amikor nem enged a nemzetközi nyomásnak és az ellenzéki áskálódásnak - közölte Varga Judit igazságügyi miniszter. A magyar koronavírus-törvénnyel kapcsolatos jövő heti vitán az Európai Parlament saját magát járatja le, hiszen tényszerűen már cáfolt kérdésről kívánnak eszmét cserélni - mondta Deutsch Tamás, a Fidesz EP-képviselője a Kossuth rádióban. Az uniós intézmények vagy nem adtak időben választ a kialakult helyzetre, vagy csak kommunikatív mód foglalkoztak a felmerült problémákkal – mondta Nagy Ervin, a XXI. Század Intézet kutatója a Hír TV Magyarország élőben című műsorában. Orbán Viktor miniszterelnök részvételével az Európai Unió tagállamai és a nyugat-balkáni országok csúcstalálkozót tartottak, amelyre a koronavírus-járvány miatt ezúttal videokonferencia keretében került sor. A nyugat-balkáni országokkal tartott uniós csúcsértekezlet megerősítette a régió európai perspektíváját - jelentette ki Charles Michel, az Európai Tanács elnöke. Elvetette a Romániai Magyar Demokrata Szövetség kisebbségi anyanyelvhasználatról is szóló, Klaus Iohannis államfő által nyilvánosan bírált közigazgatási törvénytervezetét a bukaresti képviselőház. Álhírnek, színtiszta idegengyűlöletnek és gyűlöletszításnak minősítette az RMDSZ elnöke a román államfő azon kijelentését, miszerint az RMDSZ „párhuzamos közigazgatási törvénykönyve” kötelezővé tenné a magyar nyelvet Erdély egyes területein. Világszerte 3 663 911-en fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 257 277, a gyógyultaké pedig 1 199 314 volt a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Újabb tüntetést tartottak Kijev belvárosában a kisvállalkozók, a koronavírus-fertőzés terjedése ellen bevezetett korlátozások feloldását követelve, miközben a betegek száma Ukrajnában továbbra is gyors ütemben nő. Németországban az új típusú koronavírust csaknem 165 ezer ember szervezetében mutatták ki, a járvány következtében 6996-an haltak meg. Franciaországban az elmúlt 24 órában 278-cal 25 809-re nőtt a járvány halálos áldozatainak száma Olaszországban több mint 214 ezer koronavírus-fertőzöttet tartanak számon, a járvány következtében 29 684-en vesztették életüket. Meghaladta a 30 ezret az új koronavírus okozta járvány nagy-britanniai halálos áldozatainak száma. Belgiumban több mint 50 ezer az igazolt fertőzöttek száma, 8335 haláleset köthető a vírusfertőzéshez. Az izraeli legfelsőbb bíróság egyhangúlag elutasította a korrupciós ügyekben vádlott Benjamin Netanjahu ügyvivő miniszterelnök kormányalakítása, valamint a jobboldali Likud és a centrista Kék-fehér párt koalíciós megállapodása elleni petíciókat. Donald Trump amerikai elnök megvétózta azt a kongresszusi határozatot, amely korlátozná az Irán elleni katonai akciókat. Mike Pompeo amerikai külügyminiszter telefonon egyeztetett Musztafa al-Kádimi új iraki kormányfővel, majd ezt követően Washington bejelentette, hogy továbbra is hozzájárul Bagdad iráni áramvásárlásához. Újraindult a migráció Olaszországban, a délolasz Lampedusára 422-en érkeztek vasárnap óta. Ezzel egy időben az agrárminiszter lemondással fenyegetett, ha a kormány nem rendezi a tartózkodási engedély nélküli több mint félmillió migráns helyzetét. Kétezer kilogramm mézet adott az Országos Mentőszolgálat munkatársainak, valamint a Szent László és Korányi Kórház egészségügyi dolgozóinak a kormányzati akciócsoport, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület és az Agrármarketing Centrum. Nyár elején már kinyithatnak a hazai múzeumok is – mondta Baán László a Szépművészeti Múzeum igazgatója, miniszteri biztos a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Utánpótlásedző és koordinátor lesz a Hertha BSC-nél Dárdai Pál, a klub korábbi labdarúgója és vezetőedzője. A Nemzetközi Jégkorong Szövetség a koronavírus-járvány miatt egy évvel elhalasztotta a férfiak augusztusra tervezett utolsó olimpiai selejtezőkörét, így a magyar válogatott rigai tornáját is.