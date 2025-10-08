NAPINDÍTÓ! Stabilizálódik a BÚZA PIAC: 816 millió tonnát vár a világ! + videó

Napindító elemzésünkben Bidló Gáborral, a búza világpiaci kilátásaival foglalkozunk. A 2025/26-os szezonra 816 millió tonna búza termését várják, ami jelzi, hogy a piacok kezdenek stabilizálódni a korábbi ingadozások után. Mi áll a nagy mennyiség mögött, és mit jelent ez a tendencia a magyar gazdák számára? Érdemes-e felkészülni a gabonatárolók maximális kihasználására? Nézze meg a videót!
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.