Napindító – Egyesül az MKB Bank és a Takarékbank

Videófelvételen, ahogy a rendőr könnygázát elakarja venni a Momentum képviselője

Ki akarta csavarni a rendőr kezéből a könnygázt a Momentum képviselője - erről felvétel is készült, amelyen az is látszik, hogy Hajnal Miklós egy rendőr karját rángatja a hétfői erőszakossá fajult tüntetésen. Közvetlenül az eset előtt a tüntetők egy csoportja a rendőröket lökdöste. A hatóság ezért kénytelen volt könnygáz spray-t is bevetni.