Nagy összegű uniós forrás érkezett + videó

Például a momentumos Cseh Katalin miatt is éveket késett a pedagógusok béremelése. Az EP-képviselő büszkén vallott arról többször is, hogy keményen dolgozott a hazánknak járó, és a tanárok béremelésének alapját adó uniós források befagyasztásán.

A most megérkezett összeg körülbelül a fele annak, amit a kormány idén tanár és óvónő béremelésre költ, illetve 3,3 százaléka annak, amit a kormány 2030-ig pedagógus béremelésre fog fordítani. Ez tehát ahhoz képest egy kis összeg, de örülünk, hogy ez is megérkezett, hiszen már évekkel ezelőtt megérkezhetett volna, hiszen Magyarország már addigra is minden feltételt teljesített – hangsúlyozta az államtitkár.

184 milliárd forint uniós forrás érkezett Magyarországra a tanárok és óvónők fizetésemeléséhez – jelentette be közösségi oldalán Varga Mihály. A pénzügyminiszter kiemelte, az év elején végrehajtott béremelésre a kormány 340 milliárd forintot a költségvetésből előre finanszírozott. Ehhez járul hozzá a most érkezett pénz.

