Nagy meglepetést okozott Giorgio Armani végakarata – fel van adva a lecke az örökösöknek

A 91 éves korában elhunyt Giorgio Armani, az olasz divat ikonikus alakja úgy rendelkezett, az értékesítés alternatívaként nyilvános részvénykibocsátást (IPO) kell végrehajtani, vagyis tőzsdére vinni az Armani divatcéget.

A hírügynökség kiemelte, a végrendeletben az is szerepel, hogy az üzlet során elsőbbséget kell biztosítani

a luxusipari óriáscégének, az LVMH-nak,

a szépségápolási termékek nagyágyújának, a L'Orealnak

és a luxus szemüvegek piacvezetőjének, az EssilorLuxotticának.

A Világgazdaság közlése szerint az örökösöknek a jövőbeli lehetséges vevők között figyelembe kell venniük ezen felül azokat a divat- és luxuscikkgyártó cégeket is, amelyekkel Armani cége kereskedelmi kapcsolatokat ápol.

A döntés annak fényében némileg meglepő, hogy Armani egy korábbi interjúban kritizálta a nagy luxusipari vállalatokat, mondván, nem tetszett neki, hogy immár nagy hagyományokkal rendelkező történelmi márkákra vetik ki a hálójukat.

Ki lehet majd az örökös?

Armani a 1970-es években a néhai parterével, Sergio Galeottival közösen alapított cég egyetlen nagy részvényese volt, és a vállalat felett szoros kontrollt gyakorolt. Utódja nem született, aki örökölhetné a céget.

A végrendelet a Fondazione Giorgio Armani-nak és a életpartnerének, valamint jobbkezének, Pantaleo Dell'Orco-nak adja a szavazati jogok 70 százalékát az Armani csoportban.

Fotó: Shutterstock