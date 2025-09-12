Keresés

Gazdaság

Nagy meglepetést okozott Giorgio Armani végakarata – fel van adva a lecke az örökösöknek

2025. szeptember 12., péntek 12:34 | Világgazdaság
végrendelet Giorgio Armani öröklés

Giorgio Armani végrendelete szerint örökösei 18 hónapon belül el kell, hogy adják az olasz divatház 15 százalékos részesedését, majd három-öt éven belül pedig további 30 százalékos tulajdonrészt kell értékesíteniük, így összesen 54,9 százalékos részesedést kell értékesíteniük ugyanannak a vevőnek – írta a Világgazdaság a Reutersre hivatkozva.

A 91 éves korában elhunyt Giorgio Armani, az olasz divat ikonikus alakja úgy rendelkezett, az értékesítés alternatívaként nyilvános részvénykibocsátást (IPO) kell végrehajtani, vagyis tőzsdére vinni az Armani divatcéget.

A hírügynökség kiemelte, a végrendeletben az is szerepel, hogy az üzlet során elsőbbséget kell biztosítani 

  • a luxusipari óriáscégének, az LVMH-nak, 
  • a szépségápolási termékek nagyágyújának, a L'Orealnak
  • és a luxus szemüvegek piacvezetőjének, az EssilorLuxotticának.

A Világgazdaság közlése szerint az örökösöknek a jövőbeli lehetséges vevők között figyelembe kell venniük ezen felül azokat a divat- és luxuscikkgyártó cégeket is, amelyekkel Armani cége kereskedelmi kapcsolatokat ápol.

A döntés annak fényében némileg meglepő, hogy Armani egy korábbi interjúban kritizálta a nagy luxusipari vállalatokat, mondván, nem tetszett neki, hogy immár nagy hagyományokkal rendelkező történelmi márkákra vetik ki a hálójukat.

Ki lehet majd az örökös? 

Armani a 1970-es években a néhai parterével, Sergio Galeottival közösen alapított cég egyetlen nagy részvényese volt, és a vállalat felett szoros kontrollt gyakorolt. Utódja nem született, aki örökölhetné a céget.

A végrendelet a Fondazione Giorgio Armani-nak és a életpartnerének, valamint jobbkezének, Pantaleo Dell'Orco-nak adja a szavazati jogok 70 százalékát az Armani csoportban.

Fotó: Shutterstock

 

