Nagy Márton: továbbra is alacsony szinten maradt az infláció

A miniszter megerősítette: a kormány azon dolgozik, hogy a lakosság a mindennapok során is minél erősebben érzékelje az alacsony inflációt és a gazdaság újraindulását, hiszen ez tovább oldhatja a családok óvatossági motívumát, hozzájárulva a fogyasztás további erősödéséhez, így a belgazdasági termelés helyreállásához. Ezt szolgálta az üzemanyagárakba történő kormányzati beavatkozás is, amelynek köszönhetően - az üzemanyagforgalmazók önkéntes vállalásán keresztül - áprilisi csúcsérétékéhez képest a 95-ös benzin árát 34 forinttal, február közepén látott csúcsértékéhez képest a gázolaj árát pedig 54 forinttal csökkentette a kormány - közölte.

