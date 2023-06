Nagy Márton: Magyarország nyitott kapukkal vár mindenkit, aki üzletelni szeretne vele

Megosztás itt:

Békésnek és nyitottnak nevezte a magyar gazdaságot a gazdaságfejlesztési miniszter az MCC békekonferenciáján. Nagy Márton azt mondta: minden olyan befektetőt szeretettel várnak, aki üzleti kapcsolatba szeretne lépni hazánkkal.

„Magyarország továbbra is egy nagyon békés gazdaság, illetve hídnak tekinthető nemcsak a kelet és a nyugat között, hanem az ipar és a szolgáltatások között, valamint a külföldi és a magyar gazdaság között is, nagyon sok kapcsolódási pont van horizontális, illetve vertikális szempontból is” – mondta a tárcavezető.

A miniszterelnök a külföldi befektetéseket is fontosnak nevezte. A politikus az elmúlt 10 év egyik legfontosabb változásaként értékelte, hogy egyre több befektetés érkezik Ázsiából. Kiemelt célként említette azt is, hogy a hazánkban befektetők a nyereségüket is tartsák az országban.

„Kettős célkitűzés, hogy az új külföldi beruházókat idevonzzuk, illetve a már meglévőket arra ösztönözzük, hogy újra beruházzanak, továbbá fontos stratégiai célkitűzés a horizontális együttműködések és a multiplikációs hatások növelése, ez kulcsfontosságú elem ahhoz, hogy elérjük az Európai Unió fejlettségi szintjét, amely jelenleg 90 százalék” – mutatott rá a gazdaságfejlesztési miniszter.

Nagy Márton megjegyezte: a hazánkba hozott külföldi befektetésekből elért nyereség már eléri a 10 százalékot évente.