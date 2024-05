Nagy Márton: Magyarország időben lépett az akkumulátorgyártás területén

Nagy Márton a közlemény szerint kiemelte, hogy az Európai Uniónak is az önellátásra kell törekednie a zöld technológiák terén, ezt azonban nem büntetővámokkal és protekcionizmussal kell elérni - amelyet hazánk és az európai autóipar jelentős képviselői is elutasítanak -, hanem a versenyképesség jelentős növelésével.

A közlemény szerint a tárcavezető hangsúlyozta, hogy Magyarország időben lépett ezen a területen azáltal, hogy hazánk, a magyar gazdaság a nyugati és keleti tőke, illetve technológia találkozási pontja, ahol a hagyományosan kiemelkedő német autógyártás és a technológiai fejlettség tekintetében kimagasló kínai és koreai akkumulátorgyártás összekapcsolódik. Ennek eredményeképpen Magyarország már ma is élen jár a high-tech akkumulátorgyártásban, hiszen hazánk GDP arányos exportja az akkumulátorok és akkumulátor alkatrészek terén már ma is meghaladja az 5 százalékot, amellyel listavezető az uniós országok között.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.