Nagy Márton: Az akkumulátoriparnak lesz a legfontosabb szerepe

Újabb nukleáris fűtőelem-szállítmány érkezett Oroszországból, ezúttal is a déli útvonalon, Bulgárián és Románián keresztül, ez idén már a harmadik szállítmány, így a jövőben is garantált a paksi atomerőmű működése - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton Budapesten.

15 százalékkal is növelhető a kereskedők árbevétele a halasztott fizetéssel

Egyre inkább kezdik felismerni a Buy Now Pay Later (BNPL) – azaz „vásárolj most, fizess később” – digitális megoldás előnyeit a felhasználók, ami már az online kereskedők eredményeiben is visszatükröződik.