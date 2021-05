Nagy Márton: Áprilisban már sok szektor a válság előtti szinteken

1130 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 785 967-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 128 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 28 173-ra emelkedett. A beoltottak száma több mint 4,1 millió, közülük 2 millió 248 ezren már a második oltását is megkapták. Már Szputnyik vakcinára is lehet időpontot foglalni - mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos. Ütemesen halad az oltási program, ezért újabb szakaszba léphetünk, a 16-18 év közöttiek is megkaphatják a vakcinát - mondta Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Előre nem lehet megmondani, hogy az egyes vakcinák mennyi ideig biztosítanak hatékony védelmet - mondta Rusvai Miklós Magyarország élőben című műsorunkban. A virológus hangsúlyozta: az immunválasz ugyanúgy egyénfüggő, mint más testi adottságok. Egyelőre olyan változások nincsenek a vírusban, amely ellen ne lenne hatékony a jelenlegi immunitás, a 12 éven felüli gyerekek oltását szükségesnek tartja. Újabb baloldali hazugság dőlt meg a kínai vakcináról - írja a Magyar Nemzet. A lap megkeresésére a Semmelweis Egyetem rektora elmondta: a híresztelésekkel ellentétben nincs szükség harmadik dózisra. Merkely Béla közölte: az egyetemen nem találtak olyan kínai vakcinával beoltottat, akinek ne lett volna emelkedett tüskefehérje-ellenes antitestje két dózis beadását követően. A történelem írásbelikkel folytatódtak az érettségi vizsgák. A DK-s Dobrev Klára azt ígérte, hogy ha a jelenlegi ellenzék alakíthat kormányt, újra bevezetik a nyugdíjak svájci indexálását. Gyurcsányékat, amikor hatalmon voltak hidegen hagyota a nyugdíjasok megélhetése - emlékeztetett a Fidesz. Gyurcsány csatlósai voltak azok, akik szemrebbenés nélkül megszavazták a parlamentben a 13. havi nyugdíj elvételét, miközben kormányzásuk alatt a saját zsebüket tömték – közölte a Fidesz. A fellendülés időszaka kezdődhet idén Magyarországon, sok más európai államot megelőzve - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a Kossuth Rádióban. Eredményesek az otthonteremtési támogatások, az első negyedévben 6153 darab lakás épült, ez 29 százalékkal több, mint egy évvel korábban - közölte Varga Mihály a közösségi oldalán. A külföldről hazatérők is jogosultak lehetnek a babaváró támogatásra és a családi otthonteremtési kedvezményre itthoni munkavállalás esetén - mondta Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. Magyarország csak akkor lehet sikeres, ha lakói, tekintet nélkül a származásukra, összefognak - mondta Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Hatalmas veszteségtől mentetették meg a magyar gazdaságot a keleti vakcinák, amelyek nélkül másfél hónappal később lehetett volna csak nyitni – mondta a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára Magyarország élőben című műsorunkban. Menczer Tamás emlékeztetett, az ellenzék azért támadta a kormányt, hogy sokba kerülnek a vakcinák, korábban pedig a lélegeztetőgépekre mondták ugyanezt. Az adóhivatalhoz május 31-ig négyféle bevallást kell benyújtani, de a koronavírus-járvány miatt nincs mulasztási bírság, ha június 30-ig beérkezik az igazolási kérelemmel együtt a bevallás és a fizetendő adó is - közölte Izer Norbert államtitkár. Adósosztályzati szempontból viszonylag jól átvészelték a koronavírus-járvány okozta sokkot Közép- és Kelet-Európa gazdaságai - közölte a Fitch Ratings térségi helyzetértékelésében. A nemzetközi hitelminősítő Magyarország BBB szintű, befektetési ajánlású szuverén osztályzatát stabil kilátással tartja nyilván. Magyarország és Finnország a környezetbarát gazdasági növekedés bajnokai, minthogy azon kevés ország közé tartoznak, amelyek károsanyag-kibocsátásuk csökkentése mellett voltak képesek a gazdasági teljesítmény bővítésére - jelentette ki Szijjártó Péter. Kelemen Hunor szerint néhány napon belül véglegesíteni lehet a magyar és román oltási igazolványok kölcsönös elismeréséről szóló megállapodást. A világon 154 millió ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3,2 millió, a gyógyultaké pedig 90,9 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. A koronavírus fertőzöttjeinek 46 százaléka, továbbá minden negyedik halálos áldozat Indiából került ki a múlt héten - ismertette az Egészségügyi Világszervezet. A vakcináknak köszönhetően az utolsó hetekben javult a járványügyi helyzet Szerbiában - jelentette ki Darija Kisic Tepavcevic, a koronavírus-járvány kezelésével megbízott válságstáb tagja. Ukrajnában kismértékben gyorsult a koronavírus-fertőzés terjedése, több mint 2500 új koronavírusos beteget jegyeztek fel, a járvány kitörése óta regisztrált halálos áldozatok száma már meghaladta a 45 ezret. Május 15-től indul az olaszországi nyári idegenforgalmi szezon, amikortól a többi között a teljesen átoltott külföldiek esetében eltörlik a tesztelést és a karantén-kötelezettséget - közölték az olasz lapok. Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága cselekvési tervet fogadott el a koronavírus-járvány miatt kiszolgáltatottabbá vált menekültek, illetve migránsok jogainak fokozott védelmére. Terrorfinanszírozás gyanúja miatt betiltottak és felszámoltak egy iszlamista egyesületet Németországban. A konzervatív Néppárt győzelmével a papírforma érvényesült az előre hozott madridi tartományi parlamenti választásokon. Reuven Rivlin izraeli államelnök Jaír Lapidot, az ellenzéki centrista Jes Atíd párt vezetőjét kérte fel kormányalakításra, miután az elsőként felkért Benjamin Netanjahunak nem sikerült létrehoznia koalíciós kormányt. Feltételezett dzsihadisták legalább 34 embert megöltek egy nigeri faluban és egy közeli katonai támaszponton - közölte a nyugat-afrikai ország hadserege. Izrael légi csapásokat hajtott végre Szíria északnyugati részén, a támadásokban egy ember meghalt, hatan megsebesültek - jelentette a szíriai állami média. A radikális iszlamista tálibok elfoglalták az észak-afganisztáni Baglán tartomány Burka nevű körzetét - közölte a tartományi tanács egyik tagja. Négy pakisztáni katona életét vesztette és hat megsebesül egy rajtaütésben az afganisztáni határon - közölte a pakisztáni hadsereg. Nyolcvanhét tüntetőnek veszett nyoma az egy héttel ezelőtt kezdődött kolumbiai tiltakozások alatt - közölte a helyi média a kolumbiai emberi jogi ombudsman hivatalára hivatkozva. Joe Biden amerikai elnök azt reméli, hogy júniusban a hét vezető ipari hatalom csúcstalálkozóján találkozni fog Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Elindult Donald Trump volt amerikai elnök Twitterhez hasonló üzenőfala, amelyen az aktuálpolitikával kapcsolatos kommentárjait lehet olvasni. Három gyereket és két alkalmazottat leszúrt egy 18 éves férfi egy brazíliai óvodában - közölték a helyi hatóságok. Eljárás indult hat ember ellen Párizsban, akik a gyanú szerint észak-afrikai országokból kísérő nélkül illegálisan érkezett kiskorúakat lopásra kényszerítettek - erősítették meg rendőrségi források a Le Monde című lap értesülését. Magyarország és Horvátország megállapodott arról, hogy kölcsönösen elfogadja az egymás által kiállított oltási igazolványokat, mindazok, akik oltási igazolvánnyal rendelkeznek, szabadon közlekedhetnek a két ország között - jelentette be Szijjártó Péter. Jogellenes, lakosságot érintő díjemelések miatt kilenc budapesti önkormányzattal szemben indított eljárást a kormányhivatal. Rémhírterjesztés miatt javasol vádemelést a rendőrség egy vírusszkeptikussal szemben, a nyomozást a napokban fejezték be és az ügy iratait megküldték az ügyészségnek. Elfogtak a rendőrök egy 37 éves budapesti férfit, aki kábítószert árult Nógrád megyében. A Hatvani Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki többezer gyermekpornográf felvételt tárolt számítógépén és ezekből néhányat másokkal is megosztott. Egy 41 éves rendőr volt a halálos áldozata annak a közúti balesetnek, amely ma hajnalban történt az M70-es autópálya csörnyeföldi pihenőhelyén - közölte a Készenléti Rendőrség. Összeütközött hét jármű az M0-s autóúton Maglód térségében, a balesetben ketten megsérültek - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. Női labdarúgó Magyar Kupa, döntő: FTC-Telekom - Astra-ALEF HFC-Üllő 5:1 Női kézilabda NB I: FTC-Rail Cargo Hungaria - Győri Audi ETO KC 31:22 Férfi vízilabda ob I, elődöntő: Szolnoki Dózsa - BVSC Zugló 11:7 Elindult a jegyértékesítés a labdarúgó Európa-bajnokságra a magyar szurkolók számára. A szezon végén távozik a szlovák élvonalban szereplő Dunaszerdahely labdarúgócsapatától Vida Máté, az együttes hatszoros magyar válogatott középpályása.