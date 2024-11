Nagy Márton: A kormány hatékony gazdaságpolitikai intézkedéseivel sikeresen kezelte a háború és szankciók következtében megugrott inflációt

Megosztás itt:

Keddi közleményében felidézte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH)legfrissebb adatait, amelyek szerint 2024 októberében éves alapon 3,2 százalékot ért el az infláció mértéke, havi alapon pedig minimális 0,1 százalékos elmozdulást mutatott.

Az októberi adatok közül a miniszter figyelemre méltónak nevezte, hogy az élelmiszerek termékcsoportján belül a száraztészta ára 7,3 százalékkal, a cukoré 2,9 százalékkal, a margariné 2,7 százalékkal, míg a tojásé 2,1 százalékkal csökkent. A háztartási energia 4,8 százalékkal, ezen belül a vezetékes gáz 9,5 százalékkal, az elektromos energia pedig 0,7 százalékkal lett olcsóbb. A tartós fogyasztási cikkekért átlagosan 0,3 százalékkal kellett kevesebbet fizetni, ezen belül a használt személygépkocsik ára 7,5 százalékkal csökkent.

Az adatokat elemezve a miniszter megállapította, hogy az egyes alapvető élelmiszerek és a háztartási energia árában bekövetkezett jelentős csökkenés komoly segítséget jelent a magyar családok számára.

Nagy Márton kiemelte: a kormány hatékony gazdaságpolitikai intézkedéseivel sikeresen kezelte a háború és szankciók következtében megugrott inflációt, tavaly egy számjegyűre letörve, idén pedig földbe döngölve azt. Annak érdekében, hogy az infláció továbbra is alacsony szinten maradjon, a kormány változatlanul fenntartja az olyan hatékony és eredményes intézkedéseit, mint az online árfigyelő rendszer, amely az infláció kontrollálása mellett a kiskereskedelmi verseny élénkítését is érdemben segíti. A kiskereskedelmi szektor tisztességes versenyének fenntartását és fokozását, az online árfigyelő mellett a kormány rendszeres fogyasztóvédelmi ellenőrzésekkel is támogatja.

A miniszter kitért arra is, hogy az alacsony infláció 2023 szeptembere óta dinamikus reálbérnövekedést hoz magával, illetve kiszámíthatósága okán érdemben hozzájárul a fogyasztói bizalom erősödéséhez, ezáltal pedig a kiskereskedelmi és turisztikai forgalom további növekedéséhez. A tartósan alacsony inflációnak és a közel 10 százalékos reálbérnövekedésnek köszönhetően növekvő fogyasztás nagymértékben hozzájárul, hogy a magyar gazdaság 2025-ben 3 százalék fölötti növekedést érjen el, amelyet a kormány 21 pontból álló új gazdaságpolitikai akcióterve is támogatni fog.

A miniszter megerősítette: az akcióterv keretében, 2025-ben a kormány több mint 4000 milliárd forintot mozgat meg a családok és a vállalatok támogatása érdekében. Ebből 2632 milliárd forintnyi forrás állhat rendelkezésre a családok számára, míg az akcióterv részeként megvalósuló Demján Sándor program mintegy 1410 milliárd forintot mozgat meg a hazai kis- és középvállalkozások érdekében.

Forrás: MTI

Fotó: MTI