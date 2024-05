Nagy Márton: A családok védelme érdekében az önkéntes kamatplafon június 30-ig történő fenntartása szükséges

Az NGM közleménye szerint leszögezték, hogy a hitelezési folyamatok is pozitív irányt vettek az elmúlt időszakban, ami a gazdasági növekedés szempontjából is kulcsfontosságú. Ennek megfelelően áttekintették és kiértékelték a vállalati hitelek piacán történt akciós időszakot, melynek során a 2024. február 1. és 2024. május 1. között megkötött valamennyi új vállalati forinthitel esetében a bankok önkéntes módon, átmenetileg, azaz a futamidő első 6 hónapjában nulla százalékra csökkentették a BUBOR feletti kamatfelárat. Az akció eredményei mindkét fél számára megnyugtatók és biztatók - írta az NGM.

