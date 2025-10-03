Keresés

Az agrárminiszter riadót fújt, miután Tarr Zoltán hatalmasat rúgott a magyar gazdákba + videó

2025. október 03., péntek 12:54 | MTI
Nagy István riadó agrárium Tarr Zoltán agrártámogatások

Itt az újabb bizonyíték: a Tisza egyértelműen az agrártámogatások csökkentésére készül - hívta fel a figyelmet Nagy István agrárminiszter a Facebookon pénteken.

  • Az agrárminiszter riadót fújt, miután Tarr Zoltán hatalmasat rúgott a magyar gazdákba + videó

A tárcavezető közösségi oldalán azt írta: eddig tagadták, most viszont ismét lebuktak. "Tarr Zoltán videóját látniuk kell! A Tisza Brüsszel érdekeit követi, és mindent úgy tennének, ahogy ott diktálják" - fogalmazott.

Nagy István rámutatott, hogy

a Tisza Párt csökkentené a magyar gazdák agrártámogatásait, ráengedné az ukrán gazdákat és termékeket az uniós piacra, sőt, ismét sértegeti a magyar gazdákat.

"Brüsszel már nyíltan vállalja: a háborút akarja finanszírozni" - folytatta, jelezve, hogy

Magyarország agrártámogatását 21 százalékkal csökkentenék, miközben növelnék az ukrán agrártermékek vámmentes behozatalát.

A miniszter szavai szerint ez kettős csapás: elvennék a támogatásokat, miközben elárasztanák a piacot olcsó importtal, ezzel rengeteg magyar gazdát sodorva veszélybe.

Roham a NAV-nál: már 27 ezernél több háromgyermekes anya igényli az SZJA-mentességet! - Így nőnek a fizetések

Roham a NAV-nál: már 27 ezernél több háromgyermekes anya igényli az SZJA-mentességet! - Így nőnek a fizetések

 Orbán Viktor miniszterelnök megerősítette, a kormány a teljes gazdasági eszköztárát a családok megsegítésére fordítja. Ennek legújabb, óriási sikerrel futó lépése a háromgyermekes anyák szja-mentességének bevezetése. A kedvezmény igénylését 27 ezer feletti anya kérte, és a tervek szerint jövőre megkezdődik a kétgyermekesek mentességének lépcsőzetes bevezetése is.
Propaganda és álhírgyár: Juhász Péter, Látó János és a Tisza Párt aktivistája - a félőrült „Zsolti bácsi” karakterének létrehozója

Propaganda és álhírgyár: Juhász Péter, Látó János és a Tisza Párt aktivistája - a félőrült „Zsolti bácsi” karakterének létrehozója

 Egészségügyi tanácsok, foci-szidalmazás, Azahriah és gyűlölködés: Látó János, akinek épelméjűsége is megkérdőjelezhető, a Tisza Párt online agitátoraként működik. A férfi rendszeresen támadja Orbán Viktort és jobboldali közéleti szereplőket, és megosztja Magyar Péter házi médiájának, a kontroll.hu-nak az anyagait. Az álhírbotrány főszereplője ma a Tisza Párt kampányát segíti.

KATA-bomba robbanhat: rendkívüli bejelentést tesz Orbán Viktor és az MKIK elnöke – Készüljön, félmillió vállalkozó

KATA-bomba robbanhat: rendkívüli bejelentést tesz Orbán Viktor és az MKIK elnöke – Készüljön, félmillió vállalkozó

 A magyar vállalkozói szféra figyelme teljes mértékben a hétvégi, rendkívüli bejelentésre szegeződik: Orbán Viktor miniszterelnök szombaton áll ki a nyilvánosság elé Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnökével. Bár a meghívó titkolja a részleteket, a tét óriási, és a levegőben lóg a KATA valamilyen formában történő visszavezetése vagy gyökeres átalakítása. Az esemény hátterében az a tény áll, amit a Kamara már többször hangoztatott, a túlzott adminisztráció sokszor nagyobb gondot jelent a vállalkozásoknak, mint maga az adóteher. Az adózás radikális egyszerűsítése mintegy félmillió vállalkozót érint!
Gazdasági pajzs a veszélyes időkben: Szijjártó Péter hárompilléres stratégiája a stabilitásért – munka, beruházás, adócsökkentés

Gazdasági pajzs a veszélyes időkben: Szijjártó Péter hárompilléres stratégiája a stabilitásért – munka, beruházás, adócsökkentés

 Szijjártó Péter figyelmeztet, az adóemelések veszélyeztetik a munkahelyeket és az ország versenyképességét. A miniszter a béke szükségessége mellett érvelt, és kiemelte, a gazdasági stabilitáshoz elengedhetetlen a munkahelyteremtésre és adócsökkentésre épülő stratégia. A friss ózdi beruházás (3,7 milliárd Ft, 260 munkahely) mutatja, mi a helyes út a gazdasági biztonság megőrzéséhez a háború árnyékában.
