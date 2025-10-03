Az agrárminiszter riadót fújt, miután Tarr Zoltán hatalmasat rúgott a magyar gazdákba + videó

Megosztás itt:

A tárcavezető közösségi oldalán azt írta: eddig tagadták, most viszont ismét lebuktak. "Tarr Zoltán videóját látniuk kell! A Tisza Brüsszel érdekeit követi, és mindent úgy tennének, ahogy ott diktálják" - fogalmazott.

Nagy István rámutatott, hogy

a Tisza Párt csökkentené a magyar gazdák agrártámogatásait, ráengedné az ukrán gazdákat és termékeket az uniós piacra, sőt, ismét sértegeti a magyar gazdákat.

"Brüsszel már nyíltan vállalja: a háborút akarja finanszírozni" - folytatta, jelezve, hogy

Magyarország agrártámogatását 21 százalékkal csökkentenék, miközben növelnék az ukrán agrártermékek vámmentes behozatalát.

A miniszter szavai szerint ez kettős csapás: elvennék a támogatásokat, miközben elárasztanák a piacot olcsó importtal, ezzel rengeteg magyar gazdát sodorva veszélybe.